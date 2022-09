MotoGP Misano Test, day-2: Fabio Quartararo a passo di record

Fabio Quartararo vola nell’ultima giornata di test a Misano. Nel vero senso della parola, visto che ha chiuso con un tempo record (anche se non verrà omologato). Il miglior crono assoluto a Misano appartiene a Bagnaia, un 1:31.065 che Quartararo ha però limato di 11 millesimi nel pomeriggio. Certo la pista è molto gommata ed il livello di grip ha sorpreso i piloti MotoGP, ma sono comunque piccoli segnali di una Yamaha che si sta impegnando per dare il massimo al suo asso per il 2023. Pochi piloti in azione nel pomeriggio, Marc Marquez è stato uno di quelli che ha girato in ogni sessione. Continua il recupero in sella alla sua MotoGP, non si placano le voci che lo vorrebbero al rientro già ad Aragon…

Aleix Espargaro, piccolo infortunio

Nella mezz’ora finale del turno del mattino l’esperto pilota Aprilia era incappato in un incidente alla curva 13. Per lui una microfrattura al mignolo della mano sinistra che non richiede nessun intervento. Anzi, Espargaro ci scherza su con una storia social: “La cosa peggiore è che domani non potrò andare in bici…” Il bilancio complessivo però è positivo e lo spagnolo guarda con molta fiducia ai prossimi appuntamenti mondiali. Nel pomeriggio hanno girato solo 12 piloti, compresi i collaudatori Bradl, Pedrosa e Savadori, mentre in molti hanno dato per conclusi i test al mattino, quindi poco prima delle 13.

Quartararo prende il volo

La truppa Ducati per esempio s’è vista solo al mattino. Lavori su un’evoluzione del telaio, un nuovo dispositivo per la leva della frizione, setting e pneumatici. C’è però chi ha continuato quasi fino alla fine. È proprio nell’ultima sessione che Quartararo ha piazzato il tempo di riferimento (anzi, il record ufficioso), mostrando di apprezzare notevolmente le prime importanti novità Yamaha in ottica Yamaha. Oggi, oltre a telaio e motore, ha provato anche una nuova carenatura già testata ieri da Morbidelli, con una presa d’aria differente ed ali anteriori più piccole. Galvanizzati i ragazzi Yamaha nel pomeriggio, da notare però che in mezzo c’è un Maverick Vinales in continua crescita… Un profilo aerodinamico differente è la maggiore novità vista sulla Honda RC-V del collaudatore/sostituto Bradl, come detto attivissimo anche oggi a Misano.

Michelin guarda al 2023

È l’ultimo test ufficiale di questa stagione, ormai si guarda alla prossima. Non è diverso per Michelin, che ha portato anche qualche gomma sperimentale per i piloti MotoGP in azione a Misano. “Abbiamo provato una mescola anteriore di nuova generazione” ha commentato Piero Taramasso a motogp.com. “Una gomma media che però fornisce grip e stabilità esattamente come una mescola dura. Ieri l’hanno provata i ragazzi Yamaha [Quartararo e Morbidelli, ndr], oggi tutti gli altri ed i primi commenti sono abbastanza positivi. Riproveremo però questa gomma su un altro circuito e con temperature più basse, ma siamo pronti per introdurla nel 2023.”

La classifica del pomeriggio

La classifica combinata

Foto: motogp.com