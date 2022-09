MotoGP Misano Test, day-2: Quartararo al top, Marquez a +0.5

Fabio Quartararo si fa vedere in questa mattinata del mercoledì a Misano. Dopo la prima giornata di test nel segno di Ducati, ma chiusa con sensazioni molto positive, eccolo al comando, con un tempo che vale anche la prima posizione assoluta dei due giorni. Pecco Bagnaia segue a 56 millesimi, Maverick Vinales 3° ormai sta diventando una certezza nelle zone alte in sella alla sua Aprilia. Da sottolineare però come Marc Marquez, appena al secondo giorno dopo il lungo stop, sia ad appena mezzo secondo dal capoclassifica! Niente male come ritorno…

Gli assenti

La giornata è iniziata con le Aprilia a fare da apripista. Il primo ad entrare è il collaudatore Lorenzo Savadori, Aleix Espargaro si fa vedere poco dopo, via via arrivano tutti gli altri. Non c’è oggi Suzuki, che ha dato per conclusi i test con la giornata unica di martedì. In azione Alex Rins eccezionalmente affiancato da Dominique Aegerter, si vocifera della sua possibile presenza nel GP ad Aragon se Joan Mir non fosse ancora a posto fisicamente. Inizia ufficialmente oggi la ‘vita da ritirato’ di Andrea Dovizioso, ieri in pista solo per provare un nuovo casco Alpinestars. Assenti oggi i due ragazzi VR46 Ducati, al lavoro ieri principalmente sui setting. Luca Marini e Marco Bezzecchi hanno già concluso i test, oggi saranno tra i protagonisti dell’evento di beneficienza “La partita del cuore” presso lo stadio di Monza.

Quartararo svetta, Yamaha ora c’è?

Oltre al ritorno di Marc Marquez, si attendevano anche i commenti da Fabio Quartararo. Il campione in carica ha rimarcato molto spesso i problemi della M1, chiedendo aiuto a Yamaha e anzi mettendolo come condizione al momento del rinnovo. Sembra che qualcosa si stia muovendo, soprattutto a livello di motore e Quartararo l’ha subito rimarcato. “Per la prima volta c’è stato un miglioramento” ha sottolineato ‘El Diablo’ con cauta soddisfazione alla fine della prima giornata (le sue dichiarazioni). E sembra che anche in questo mercoledì a Misano sia ripartito con molto ottimismo… Anche Franco Morbidelli ha commentato positivamente il nuovo motore ed il nuovo telaio provati ieri, nel suo caso assieme ad un differente profilo aerodinamico. Qualche aggiornamento in casa Honda, precisamente sulla RC-V del collaudatore di Stefan Bradl: un nuovo codone ed una differente presa d’aria. A referto una caduta alla Quercia per Aleix Espargaro, a terra nella mezz’ora finale.

Marquez sta già tornando

Attivissimo anche oggi Marc Marquez, che ha ricominciato ad ‘allenarsi’ in sella alla sua MotoGP. Sono passati circa 100 giorni dall’ultima volta al Mugello, prima dell’intervento, eppure sta già sorprendendo i colleghi di categoria. Anzi, quasi tutti. “Ha fatto esattamente quello che mi aspettavo” è stato il commento di Bagnaia in proposito. “Marc è sempre Marc” ha sottolineato Pol Espargaro, esprimendo il pensiero comune. Il #93 ci va cauto, la forma fisica ottimale chiaramente è ancora lontana, ma è solo questione di tempo… In questa mattinata a Misano c’è una novità in casa Ducati. Ieri il lavoro s’è concentrato soprattutto sull’aerodinamica, oggi è comparso un nuovo dispositivo sulla leva della frizione, con lo scopo di migliorare la partenza. Ritorna anche il telaio-evoluzione visto ieri, continuano i test in particolare con Bagnaia. Il mercato dei tecnici intanto continua, un altro personaggio storico di Ducati se ne andrà: Christian Pupulin, 21 anni in rosso, l’anno prossimo seguirà Jack Miller in KTM.

La classifica del mattino

La classifica combinata

Foto: Valter Magatti