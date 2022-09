MotoGP Misano Test: 1° giorno Ducati, segnali positivi da Quartararo

Ducati in evidenza alla fine della prima giornata di test a Misano. Nulla di nuovo rispetto al GP, c’è sempre Pecco Bagnaia al vertice, con altri quattro colleghi dei team satellite a seguire nel pomeriggio di prove. Dietro alle Rosse c’è Fabio Quartararo, che ha commentato positivamente i test del martedì sul tracciato tricolore. La classifica combinata di giornata vede invece non solo le Desmosedici ed il leader MotoGP, ma anche le Aprilia nelle zone alte. Domani si continua, sarà un mercoledì intenso.

Foto: Valter Magatti

L’osservato speciale è stato Marc Marquez, di nuovo in MotoGP a 100 giorni dall’ultima volta. Il pluricampione Honda si muove con cautela, ma sta già sorprendendo in sella alla RC-V. Per lui circa 40 giri a referto ed è una buona partenza, anche se chiaramente si procede con cautela, come ha raccontato lui stesso. Piuttosto dolorante poi Pol Espargaro, nel suo caso per l’incidente alla prima curva avvenuto in gara, ma non s’è tirato indietro nemmeno nel pomeriggio. Poche novità in casa Ducati, al lavoro su aerodinamica e prove di telaio.

Foto: Valter Magatti

In casa KTM, Brad Binder ha provato novità a motore, sella e serbatoio, lavoro differente per il collaudatore Dani Pedrosa, impegnato sulla RC16 2023. Arrivano invece segnali positivi da Yamaha, con tre moto a testa per i suoi piloti factory. Fabio Quartararo ha provato per la prima volta il motore 2023: il leader MotoGP s’è già mostrato contento, parlando di buoni passi avanti ed ‘incoraggiando’ il marchio a continuare sulla stessa strada. Oltre a questo, non sono mancate prove comparative di gomme e test su un nuovo telaio, lavoro svolto anche da Franco Morbidelli assieme ad una nuova carenatura portata in pista.

La classifica del pomeriggio

La classifica combinata

Foto di copertina: Ducati Corse