Primo giorno di test chiuso in anticipo per Fabio Quartararo. Ma ci sono già primi segnali di soddisfazione per il campione MotoGP in carica, che ha fatto richieste molto precise a Yamaha al momento del rinnovo. Prove di telaio e di gomme, ma soprattutto un primo assaggio del motore 2023 della sua M1. Quartararo procede coi piedi di piombo, ma i primi commenti sono comunque positivi: “Per la prima volta dal 2019 c’è un cambio.” Il pilota francese poi ‘incoraggia’ il suo team riguardo il lavoro da fare per la prossima stagione mondiale: la strada sembra quella giusta, ora bisogna procedere.

Quartararo non ci pensa

“È vero che tutte le case stanno facendo grandi passi avanti, noi invece siamo quelli che ne fanno meno.” L’iridato MotoGP 2021 pizzica ancora Yamaha, chiedendo passi avanti consistenti per l’anno prossimo e quello successivo. “Sappiamo bene che ci serve qualcosa, stiamo facendo molta fatica.” Una volta di più rimarca che preferisce non guardare troppo a quello che fanno le due case italiane, sempre più protagoniste in questa stagione MotoGP. “Voglio rimanere concentrato su di me. Ci sono 8 Ducati e 2 Aprilia, lo sappiamo bene, ma non m’importa: devo fare il mio lavoro e dare sempre il massimo.” Dimenticando anche il GP a Misano, una gara definita molto frustrante. “È capitato certo che ci fossero corse difficili con la pressione delle gomme alle stelle, o le gomme distrutte, o qualche decisione sbagliata… Ma stavolta andava tutto bene! Per quello non mi sentivo bene: avevo dato il massimo, ero al limite, eppure ho chiuso 5°…”

I test del primo giorno

“Abbiamo usato due set di gomme nuove, facendo prove comparative con hard e media anteriore per Michelin, senza cambiare la posteriore.” L’attenzione poi si concentra su alcuni dettagli tecnici della sua Yamaha M1. “Il nuovo telaio sta funzionando molto bene, non so dire quale sia il migliore al momento e non so se lo proveremo anche ad Aragon.” Quartararo sottolinea poi il test più importante. “Questo pomeriggio abbiamo svolto la prima prova con il motore 2023. È stato un bel passo avanti, sono abbastanza contento.” Una prima uscita quindi positiva, ma c’è ancora molto da fare. “Ho tante richieste, ma il primo passo è buono e siamo sulla strada giusta. Manca ancora parecchio prima della gara inaugurale a Portimao.” Domani secondo ed ultimo giorno di test ufficiali. “Credo di avere qualcosa a livello di aerodinamica, Franco ha provato oggi una nuova carenatura con nuove alette. Poi non so, decideremo con la squadra.”

Foto: Valter Magatti