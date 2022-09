Sburoni si nasce! A Misano Marco Bezzecchi ha dedicato il casco al suo idolo: Giuseppe Giacobazzi. Il cabarettista, all’anagrafe Andrea Sasdelli, è noto in tutta Italia ma in Romagna è una vera e propria star. Appassionatissimo di MotoGP, ducatista doc, frequenta il paddock da sempre e non poteva mancare alla gara di Misano, l’ultima di un suo carissimo amico.

“Con Andrea Dovizioso sono amico di vecchia data – racconta Giuseppe Giacobazzi a Corsedimoto – è stata un’emozione vederlo per l’ultima volta in pista così com’è stato toccante vedere la livrea delle Ducati di Gresini. Ero amico con Fausto ed anche quello ha avuto un grande impatto emotivo. Poi il Bezz che ha fatto il casco dedicato a me, la gara da cardiopalma! E’ stato un week-end impegnativo”.

Marco Bezzecchi è un tuo grande fans e ci ha raccontato che quando vi siete sentiti al telefono per la prima volta era emozionatissimo (leggi qui).

“Eravamo emozionati tutti due. Sinceramente non so chi lo fosse di più: se io di ricevere un tributo del genere oppure lui. Quando mi ha accennato del casco gli ho detto che ero contento perché di solito si dedica qualcosa a qualcuno che non c’è più mentre io sono ancora vivo e me lo posso godere. Poi ha fatto la prima fila, ero al suo box, abbiamo esultato: è stato fantastico! Avrebbe potuto fare molto bene anche in gara, peccato per la scivolata, non ci voleva”.

Come vedi la sfida Bagnaia – Bastianini insieme in Ducati nel 2023?

“Ho già prenotato su Amazon un defibrillatore portatile ed ho paura che dovrò adoperarlo”

Vai ancora a girare in pista?

“E’ da un po’ che non vado ma ho pressioni per tornarci quindi non escludo il ritorno”

Chi vincerà il Mondiale MotoGP 2022?

“Non ci penso proprio di fare un pronostico, sto toccando ferro”.

Andrai anche ad altre gare di MotoGP quest’anno?

“Forse a Valencia, impegni lavorativi permettendo. Mi piacerebbe vedere l’ultima gara”