A Jorge Lorenzo non è riuscita l’impresa di affermarsi campione MotoGP con la Ducati nel biennio 2017-2018. Quando il maiorchino ha iniziato a inanellare vittorie e prestazioni eccellenti era troppo tardi per pensare di rinnovare il contratto, da qui l’idea di affidarsi a Danilo Petrucci (in coppia con Andrea Dovizioso), prima di cambiare filosofia e puntare sui giovani. Pecco Bagnaia segna l’inizio di una nuova era per Borgo Panigale, Enea Bastianini conferma la “new generation” fortemente voluta da Gigi Dall’Igna & co.

La ‘new generation’ della MotoGP

E’ forse terminata la rincorsa ai grandi campioni? E’ tutto da vedere, con Marc Marquez tentato dalla Desmosedici GP e con un contratto in scadenza alla fine della stagione MotoGP 2024. Ma i vertici Ducati assicurano di non essere più interessati al fenomeno di Cervera… Jorge Lorenzo, in veste di commentatore Dazn, analizza il vento di cambiamento che soffia sul box degli uomini in rosso. “Le persone devono abituarsi a questi nuovi driver. Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia non hanno la personalità forte come anni fa, però la MotoGP attuale è sana e con gare entusiasmanti… Ducati è stata la moto migliore e anche i suoi piloti. Bagnaia, Martin e Bastianini porteranno ulteriore felicità in Ducati“. Resta però indiscutibile il talento senza paragoni del connazionale e pluricampione, frenato negli ultimi tre anni dall’infortunio all’omero. “Il più forte è Marc Marquez e in secondo luogo direi Fabio Quartararo“.

Il rapporto Lorenzo-Rossi

Pecco Bagnaia è chiamato a smentire Jorge Lorenzo, ex storico rivale del suo maestro Valentino Rossi. E chissà se al Ranch di Tavullia si ritroveranno anche nell’edizione 2022 in programma il 26-27 novembre. L’anno scorso il maiorchino ha messo piede per la prima volta al Ranch di Tavullia, un chiaro segno di distensione tra i due ex titani della MotoGP. “Il mio rapporto con Rossi è migliorato molto, prima eravamo due galli nello stesso recinto. Quando è andato in Ducati il ​​rapporto è migliorato, quando è tornato in Yamaha si è di nuovo inclinato… Negli anni è migliorato e mi ha invitato anche al Ranch, quindi ora è diverso“. Chissà se un giorno ritorneranno a sfidarsi, ma con le quattro ruote. “Al momento stiamo correndo in campionati diversi. Sarebbe un sogno, tutto è possibile nella vita“.

Foto: Instagram @jorgelorenzo99