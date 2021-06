MotoGP: Johann Zarco, GP a due facce. “Ho pensato solo a finire”

Molto rapido nella prima parte di gara, difficoltà di gomme in seguito. Johann Zarco accetta l'8° posto al Sachsenring, con un pizzico di rammarico.

Protagonista nelle libere, una strepitosa pole position sabato, per poi chiudere solo ottavo domenica. La sensazione (per metà) però è che Johann Zarco possa aver perso una grande occasione per fare davvero bene, indipendentemente dal fatto che si corresse su una pista ‘non-Ducati’. L’alfiere Pramac però nutriva già qualche dubbio per la gara, che alla fine si è rivelata a due facce: tanto competitivo nella prima parte, quanto in difficoltà nella seconda. Rimane secondo in classifica MotoGP, ora a -22 da Quartararo: certo non butta via il piazzamento finale al Sachsenring, anche se sperava comunque in qualcosina di più.

Cos’è andato storto? “Non ero certo di questa gara, soprattutto del feeling per tutta la durata della corsa” ha ammesso l’ex bicampione Moto2 a motogp.com. Senza nascondere un pizzico di delusione per il finale, dopo una partenza comunque positiva. “Credo di aver sfruttato il vantaggio della pole position” ha rimarcato. “Mi sono tenuto a lungo in terza posizione e mi sentivo abbastanza bene. In quel momento l’aspetto chiave era riuscire a superare Aleix Espargaró ed andare via con Marc.” Sottolineando che “Nella prima parte di gara avevo il potenziale e la velocità per rimanere con lui.”

Il sorpasso però non si è mai concretizzato. “Non sono riuscito a superare Aleix, anche lui ha disputato davvero una bella gara.” La situazione poi è cambiata. “Ho perso del tempo e nella seconda parte della corsa le gomme sono calate tantissimo. Oltre al fatto che in alcuni punti della pista perdevo parecchio.” Non riuscendo quindi a resistere ai sorpassi dei rivali, compresi i compagni di marca. “Ho dovuto accettarlo e pensare solo a finire la gara, senza commettere errori” ha ammesso. “Rischiavo di diventare po’ nervoso perché non potevo fare di più. Ma viste le difficoltà nella seconda parte di gara mi prendo questo ottavo posto.”

Foto: motogp.com