Jonathan Rea chiude 4° la prima giornata di test Superbike. Nuove parti per la sua Kawasaki ZX-10RR tra cui un telaio. 3° Alex Lowes.

Jonathan Rea mette le gomme per la prima volta sul circuito di Navarra per il test Superbike e chiude 4°. Il nuovo tracciato spagnolo ospiterà il WorldSBK dal 20 al 22 agosto e finora solo Ducati aveva girato. L’obiettivo primario per il pilota della Kawasaki era conoscere il layout e provare il nuovo telaio. “La pista non è solo nuova per me, ma anche nuova per la squadra. Abbiamo anche alcune parti nuove con noi che devo testare per il reparto corse. È fantastico che stiamo testando a metà stagione per fare ulteriori passi avanti con la Ninja ZX-10RR. L’obiettivo principale del test è trovare un ritmo in pista. Vediamo cosa porteranno i prossimi giorni“.

Domani seconda giornata di test Superbike. Il day-1 per Alex Lowes si è chiuso con il terzo crono. “Non vogliamo cambiare troppo la moto e cercheremo di trovare un po’ più di coerenza“, ha detto il pilota britannico. “Inoltre quello di Navarra è una pista nuova. Quindi ho fatto delle ricerche, ho guardato alcuni giri dal punto di vista del pilota e cose del genere. La traccia sembra fantastica, come se avesse carattere. Ci sono alcune curve più veloci e in alcuni punti potrebbe essere un po’ accidentato. Ci sono anche molte curve più strette. È sempre bello imbattersi in un nuovo tracciato per la prima volta. L’obiettivo di questo test è più o meno affinare il setup che abbiamo“.