MotoGP: Johann Zarco operato con successo, correrà in Austria?

Johann Zarco operato nel primo pomeriggio al polso destro. Il pilota MotoGP verrà dimesso in serata, domani sarà di nuovo al Red Bull Ring.

Intervento perfettamente riuscito per Johann Zarco. Il pilota francese di Avintia Racing è finito sotto i ferri nella giornata odierna a Modena per rimediare ad una microfrattura allo scafoide del polso destro. Un infortunio riportato domenica in seguito al pauroso incidente avvenuto durante la gara MotoGP. Questa sera verrà dimesso, domani dovrà già essere in Austria per presentarsi davanti alla commissione disciplinare. Verranno poi svolti i controlli medici per capire se correrà o meno.

Le immagini dell’incidente nel Gran Premio d’Austria

Johann Zarco è stato operato nel primo pomeriggio presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. L’intervento, di circa un’ora, è stato eseguito dal professor Catani, direttore dell’Ortopedia e Traumatologia del Policlinico, dal professor Luigi Tarallo e dal dottor Andrea Marcovigi. Assieme a loro anche il dottor Fabio Gazzotti, anestesista dell’Anestesia e Rianimazione 2. Per prima cosa è stata valutata l’entità della lesione, per poi passare ad una tecnica mini invasiva, effettuata in anestesia locale. Lo staff medico è andato in profondità per circa 3 millimetri, inserendo così una vite per ridurre la frattura e favorire così una guarigione più rapida.

Questa sera il pilota verrà dimesso e giovedì mattina sarà nuovamente al Red Bull Ring. Necessari i controlli al Centro Medico per capire se potrà prendere parte al Gran Premio di Stiria, di scena questo fine settimana sempre sul circuito di Spielberg. Nel contempo dovrà anche rispondere ai MotoGP Stewards in merito al botto che ha visto protagonisti lui e Morbidelli domenica (non dimentichiamo anche i grossi rischi corsi da Viñales e Rossi, evitati di un soffio dalle moto fuori controllo).