Jack Miller sapeva già all’inizio di stagione 2022 che avrebbe dovuto cedere la sua sella in Ducati factory al termine del Mondiale. Ha avuto tutto il tempo per valutare l’offerta migliore, rifiutato l’opzione del ritorno in Pramac, preferito il team KTM ufficiale scommettendo su un costruttore desideroso di investire e crescere. Saranno le ultime 7 gare in MotoGP con i colori Ducati dopo cinque stagioni insieme e solo due vittorie, poi l’ultima possibilità di rilanciarsi con la RC16.

Jack Miller è un quasi “ex Ducati”

Al suo posto in Ducati ci sarà Enea Bastianini, merito delle tre vittorie collezionate a Losail, Austin e Le Mans. “A maggio ho deciso che avrei lasciato la Ducati. Quello che avrebbero fatto con la mia moto non mi dava più molto fastidio. Ho ascoltato il mio cuore e il mio istinto quando ho deciso di lasciare la Ducati. Volevo dirottare la mia carriera in una certa direzione e avevo le idee chiare su cosa avrei voluto fare in futuro. Le decisioni che si stanno prendendo adesso in Ducati non mi toccano più – ha detto Jack Miller a Speedweek.com -. Non mi mancherà affatto dover lottare per il mio posto nella squadra ufficiale ogni weekend“.

Nella prossima stagione MotoGP il pilota australiano si ritroverà otto ducatisti contro, la sfida si preannuncia difficile sulla carta, anche se molto dipenderà dall’evoluzione dei prototipi durante l’inverno e la preseason. KTM ha deciso di investire maggiormente sugli ingegneri F1 potendo contare sulla partnership con Red Bull. “La situazione in Ducati presenta vantaggi e svantaggi“, ha proseguito Miller. “Se sei in una fase di difficoltà, puoi guardare i dati di sette colleghi e vedere cosa fanno i tuoi colleghi in modo diverso. Invece se sei davanti sette ragazzi studiano esattamente quello che fai… Quando guardo Fabio [Quartararo], è costantemente il miglior pilota Yamaha. Non credo che al momento stia guardando i dati di altri piloti“.

Incidente prima di Misano

Jack Miller sarà in pista con una ferita al volto, dopo un piccolo incidente in montagna. Durante un’escursione in Andorra “volevamo arrivare ad un lago per pescare. Ma abbiamo sottovalutato l’escursione, era a circa 900 metri di altezza. A metà strada mi sono un po’ stancato, volevo staccare un bastone da passeggio sul ciglio del sentiero, ma non era buono. E quando ho cercato di prenderne uno migliore, ho perso l’equilibrio e sono caduto tra i cespugli“. Non sarà questo a frenare il pilota nel fine settimana di Misano, reduce da tre podi nelle ultime quattro gare e un 5° posto nel campionato piloti MotoGP. “È sempre bello tornare in pista dopo una serie di podi“.