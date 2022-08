MotoGP, il grande progetto KTM: ingegneri Formula1 in stile Aprilia

La stagione MotoGP 2022 di KTM sembrava iniziata sotto una buona stella: Brad Binder sul podio a Losail, Miguel Oliveira vincitore nella gara successiva a Mandalika. Poi una top-5 è stato il miglior risultato per entrambi, mentre il team satellite Tech3 arranca con i due rookie Raul Fernandez e Remy Gardner. Un errore quello di mettere insieme due esordienti che Pit Beirer, Hervé Poncharal e i vertici della Casa di Mattighofen non vogliono più commettere. Da qui la decisione di rimpolpare la line-up 2023 con piloti di maggiore esperienza, come Jack Miller e Pol Espargarò.

Oliveira e Fernandez da KTM ad Aprilia

Il weekend di Misano servirà a mettere a posto gli ultimi tasselli di mercato. Il portoghese Miguel Oliveira, quattro vittorie in tre stagioni, ha rifiutato l’ultima offerta triennale di KTM e approderà in Aprilia RNF. Stesso destino per Raul Fernandez (che ha risolto il nodo della clausola rescissoria), mentre resta incerto il futuro di Remy Gardner che potrebbe avere un altro anno di fiducia dopo una stagione da rookie molto deludente. Colpa anche di una RC16 non facile da guidare e che sembra rimasta indietro in termini di evoluzione rispetto ai rivali Yamaha, Aprilia e Ducati. Nelle sue sei stagioni in MotoGP, KTM ha ottenuto sei vittorie tra Miguel Oliveira (4) e Brad Binder (2). Fino allo scorso anno lottava nelle ultime posizioni insieme ad Aprilia, ora il costruttore di Noale ha preso il volo e lotta per il titolo iridato con Aleix Espargarò.

La MotoGP apprende dalla F1

Basta poco per compiere il successivo step, ma serve un retroterra di lavoro, esperienza, investimenti. La Casa di Noale ha puntato su un manager ex F1 come Massimo Rivola e su diversi ingegneri provenienti dal Circus, una mossa che si è rivelata molto azzeccata in uno sport dove predominano aerodinamica ed elettronica. Sulla stessa scia la Yamaha che ha ingaggiato l’ex Ferrari Luca Marmorini (con un passato anche in Aprilia) e a Mattighofen non vogliono essere da meno. In arrivo tecnici dalla F1 con il supporto del main sponsor austriaco Red Bull, che può vantare una lunghissima esperienza nelle corse automobilistiche. Stefan Pierer, CEO KTM, non nasconde di apprezzare molto il lavoro svolto da Aprilia. “Il nuovo capo [Rivola] è molto intelligente; mi piace molto. Veniva dalla F1 e ha portato con sé molta esperienza a livello di aerodinamica – ha dichiarato ad ‘Autosport’ -. Nel 2023 aumenteremo il nostro impegno nei confronti del personale proveniente dalla F1“.

KTM può contare sul supporto di un big sponsor quello del magnate Dietrich Mateschitz , che di recente ha preferito mollare la squadra satellite Tech3 per concentrarsi sul team factory e altre forme di partnership commerciali. “Fortunatamente, abbiamo una relazione di lunga data con Red Bull, che è una squadra vincente, quindi sappiamo a quale porta bussare“, ha proseguito Stefan Pierer. Non a caso a guidare il Mondiale di F1 c’è la monoposto targata Red Bull di Max Verstappen, seguito dal compagno di scuderia Sergio Perez. “La Red Bull ha centinaia di tecnici aerodinamici con molta esperienza. Sarà una delle chiavi del 2023“.