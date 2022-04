MotoGP, il ritorno di Stigefelt: l’ex manager sta con Valentino Rossi

Johan Stigefelt ricompare nel paddock della MotoGP con il team Mooney VR46. Un accordo che Corsedimoto aveva anticipato qualche mese fa e ora trova la conferma ufficiale in un tweet ufficiale della squadra di Valentino Rossi. “Johan Stigefelt si unisce al Mooney VR46 Racing Team e VR46 come Business Development Manager. Lo svedese sarà responsabile di nuove partnership e attività per entrambe le entità“, si legge nel posto sui social

Johan Stigefelt ritorna in MotoGP

L’ex pilota svedese ha collaborato a lungo con Razlan Razali nell’ex team Petronas SRT, prima che il colosso petrolifero malese annunciasse l’addio alla partnership commerciale con il team. L’addio del main sponsor ha costretto Razali a rivedere l’intero organigramma della squadra, con Johan Stigefelt messo in disparte nel nuovo progetto. Dopo una lunga carriera da pilota Johan ha esordito come tecnico nel 2011 con il ruolo di direttore del team Moto3 RW Racing GP. Ha poi preso le redini del team Caterham Racing Moto2 per la stagione 2014 e ha concluso il campionato in sesta posizione con Johann Zarco. Dopo la scomparsa di Air Asia dai circuiti, è stato scelto da Razlan Razali per dirigere il nuovo team Moto3 al Sepang International Circuit noto come SIC Racing Tea

Dopo 7 anni di collaborazione, Razlan Razali e Johan Stigefelt si sono ufficialmente separati dopo la gara di Valencia del 2021. Un rapporto concluso in maniera diplomatica, anche se in privato cova qualche rancore. “Il ruolo principale di Johan era quello di supervisionare Moto2 e Moto3, quindi dato che saremo solo in MotoGP abbiamo preso questa decisione“, aveva dichiarato Razlan Razali lo scorso anno. “Abbiamo raggiunto un accordo reciproco con Johan per andare in direzioni diverse“.

La rottura sembra essere stata decretata dopo il Gran Premio di Misano 2021. I due non sono mai riusciti a mettersi d’accordo sul team 2022, con il primo che reclamava il diritto sui due posti in MotoGP, mentre l’altro aveva precedentemente firmato una serie di contratti attraverso la sua società “One Performance” con sede nella sua città natale, per facilitare varie transazioni finanziarie. Johan Stigefelt non ha mai risposto alle dichiarazioni di Razlan Razali andando dritto per la sua strada. Presente alla presentazione del team Mooney VR46 a Pesaro, da oggi è entrato ufficialmente nella formazione di Tavullia.