MotoGP, il ‘burro’ unisce Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo

Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo hanno uno stile di guida molto simile. Ma nel box Yamaha hanno caratteri diametralmente opposti.

Fabio Quartararo resta leader del campionato MotoGP nonostante le ultime tre apparizioni poco gratificanti. Yamaha ha deciso di puntare sul francese per il futuro, tanto da non esitare a mettere da parte Valentino Rossi, e per il momento i risultati premiano la scelta. Il suo attuale team leader Wilco Zeelenberg, che ha scommesso su di lui quando era un pilota “comune” di Moto2, ha lavorato fianco a fianco con Jorge Lorenzo.

Lo stile di guida

Il confronto viene spontaneo nell’osservare i loro stili di guida vellutati come il “burro”. Il termine “è stato creato da Jorge, burro significa morbido, che non puoi davvero vederlo andare veloce. Ed è lo stesso con Fabio – spiega il tecnico olandese a Motogp.com -, ma anche lui non commette errori. Anche questo era molto importante per Jorge. Sapeva vincere le gare ma se avesse commesso un errore, perché è andato a lungo, si arrabbiava un po ‘con se stesso perché voleva essere molto preciso usando il martello per colpire tempi molto bassi e ritmi elevati. Certo, è quello che ha fatto Fabio a Jerez“.

Caratteri diversi nel box

A distinguere Fabio Quartararo da Jorge Lorenzo è l’approccio alla gara, il modo di vivere il box MotoGP prima di scendere in pista. “Jorge era più introverso, molto concentrato su se stesso, mentre Fabio è più estroverso. Sa parlare e non perdere la concentrazione. Jorge era sempre nella sua bolla, in se stesso. Dopo la gara era una persona diversa, ma venerdì, sabato e domenica si concentrava molto bene su se stesso e non ha bisogno di rilassarsi. In fondo Fabio è diverso sotto questo aspetto – conclude Wilco Zeelenberg .. Vuole ‘giocare’, scherzare, anche prima della gara preferisce che si scherzi con lui piuttosto che essere molto seri e stressati. Questo è diverso tra loro“.