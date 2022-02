MotoGP, i dubbi Aprilia sul nuovo abbassatore Ducati

Nei test MotoGP 2022 si sollevano voci critiche sul nuovo abbassatore anteriore della Ducati. Il punto di vista di Romano Albesiano e Aleix Espargarò.

In Indonesia, dopo una giornata di Test MotoGP frenata da pioggia e polvere, prende il sopravvento il dibattito sul nuovo dispositivo holeshot Ducati. L’abbassatore anteriore, una delle novità più intriganti di questi test 2022, permette di abbassare l’altezza della moto anche all’anteriore in uscita di curva. Un sistema azionabile meccanicamente, e non elettronicamente, quindi permesso dal regolamento.

Aleix contrario al nuovo dispositivo Ducati

Già nel test in Malesia abbiamo visto le Ducati GP22 in grado di abbassare la forcella anteriore durante il giro. Anche l’Aprilia RS-GP22 monta un holeshot abbastanza simile a quello di Borgo Panigale, ma l’ultima innovazione fa discutere. Aleix Espargarò già nei giorni scorsi si è detto perplesso: “Non voglio dire che sono pericolosi, ma dovremmo parlarne con la Direzione Gara perché alla fine si fanno troppe cose mentre si guida. La Ducati ha testato in questi giorni anche un dispositivo holeshot sull’anteriore. Se verrà impiegato dovremo usarlo anche noi, perché logicamente cambia il grip della moto e la sua aerodinamica“.

Voci critiche dal box Aprilia

Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia, spiega il funzionamento del sistema in uso sui prototipi di Noale. “Noi abbiamo un abbassatore dinamico, cioè il pilota può abbassare in qualsiasi momento il posteriore della moto in uscita di curva premendo un pulsante. Mentre in fase di partenza può abbassare l’anteriore con un comando. Abbiamo anche il sistema posteriore “a prenotazione” ma stiamo utilizzando quello a comando diretto. Stiamo sviluppando quello automatico ma ai piloti viene più naturale utilizzare quello manuale“.

Ma il sistema dinamico all’anteriore che Ducati sta testando fa storcere il naso al tecnico Aprilia. “Sono sistemi poco utilizzabili nel mondo della produzione, non ci piacciono così tanto. Però ne abbiamo uno molto sofisticato al posteriore, da tempo stiamo pensando anche noi a quello anteriore, abbiamo fatto già dei test. Se sarà considerato utilizzabile lo useremo anche noi. Il sistema è utilizzabile – conclude Romano Albesiano -, ma vedremo se tutti insieme decideremo di limitare queste fughe intelligenti“. Il derby fra le due marche italiane rischia di diventare sempre più incandescente.

