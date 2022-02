Sono iniziati oggi i test MotoGP al Mandalika Circuit. Pol Espargaró il migliore sul fratello Aleix, ecco com'è andato questo primo giorno.

Motomondiale alla scoperta del Mandalika Circuit. Sono iniziati oggi i test sul nuovo tracciato indonesiano, ultime prove prima della partenza della nuova stagione MotoGP. A fine giornata c’è Pol Espargaró al comando della classifica, seguito dal fratello Aleix e da Brad Binder, con svariate cadute a referto e condizioni della pista difficili che hanno alimentato le perplessità. Domani e domenica si riparte con la programmazione 2:00-10:00 ora italiana, diventati 10:45 oggi per un’interruzione. Vediamo intanto com’è andata.

La pioggia notturna decisamente non ha aiutato, anzi ha lasciato la pista molto sporca. Poca attività quindi inizialmente, prima che i commissari optassero per la bandiera rossa per ripulire il tracciato e consentire così la partenza di questi test indonesiani. Non era mancata l’ipotesi della cancellazione della giornata proprio per le condizioni del circuito, complicate anche dall’alzarsi del vento. In questo video il commento del team manager KTM Francesco Guidotti in proposito.

Alla fine però si gira, ma come detto non mancheranno un po’ di cadute e tutte per il medesimo costruttore. Stiamo parlando infatti di alcuni dei tanti ragazzi in rosso presenti quest’anno in MotoGP. I protagonisti delle scivolate infatti sono Pecco Bagnaia (in alto le immagini della sua moto), Fabio Di Giannantonio, Jorge Martín, due volte Marco Bezzecchi, riportando danni solo alle rispettive Desmosedici. Segnaliamo anche un po’ di frustrazione nel box Gresini, visto che la moto ritorna al box solo dopo mezz’ora…

Nonostante sia una giornata dedicata alla scoperta della pista, anche se con tutte le difficoltà citate, non mancano prove aerodinamiche nei box Ducati, Yamaha e Honda, assieme ad aggiustamenti di elettronica per l’Ala Dorata. Livree nere anche in questi test per le RC213V e per le RS-GP, idem per le Rosse del team VR46, che però si presenta a fine febbraio. Nell’ora finale riportiamo anche un incidente per Nakagami, mentre è in questo lasso di tempo che Pol Espargaró prende il comando della classifica.

La classifica del day-1

Foto: Repsol Honda Team