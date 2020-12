MotoGP, HRC vende parti della Honda di Marc Marquez

HRC mette in vendita sette scarichi della Honda RC213V di Marc Marquez, sei volte campione MotoGP. La lotteria è riservata a cittadini giapponesi.

HRC mette in vendita alcune parti della Honda RC213V di Marc Marquez. Dopo aver venduto nel 2019 alcuni cerchi della moto di Dani Pedrosa e dello stesso campione di Cervera, il costruttore dell’Ala dorata piazza sul mercato sette scarichi utilizzati dal Cabroncito nelle stagioni MotoGP 2018 e 2019. Si tratta, per la precisione, di quattro scarichi 2018 angolati e tre 2019 dritti. Ogni componente si estende montato su un piedistallo in un alloggiamento in acrilico, con tutti i certificati necessari per autenticare gli oggetti.

Dettagli della vendita

Per partecipare all’acquisto servono un indirizzo e un conto in banca in Giappone. Il costo è l’equivalente di 2.600 euro e gli interessati parteciperanno ad una lotteria. Nella presentazione sul sito ufficiale HRC si legge: “Questo prodotto è una parte attualmente utilizzata da Marc Marquez nel “Repsol Honda Team”. Un tubo dello scarico che equipaggia la RC213V. Il piedistallo che sostiene il tubo di scappamento è realizzato in acciaio e ha una finitura in melamina. Inoltre, lo strallo è stato reso semplice per enfatizzare la presenza del tubo di scarico ed è stato ricoperto da una custodia acrilica altamente trasparente. Inoltre, il piedistallo ha una piastra in alluminio con i loghi HRC e RC213V e i numeri di serie, che lo rendono un oggetto ambito per i fan della MotoGP”.

Le domande dovranno pervenire dall’11 al 24 gennaio compilando l’apposito modulo. È possibile vendere un solo articolo a persona e non si accettano vendite su prenotazione. Esistono differenze individuali per ogni scarico e potrebbero esserci differenze nel colore, graffi, macchie e e altri caratteri scritti a mano dal meccanico. La rivendita dei prodotti è vietata. “A causa della produzione limitata, non accettiamo resi, cambi o annullamenti”, si legge sul sito della Honda. Possiamo scommettere che le prenotazioni saranno tantissime, peccato però che possano partecipare solo cittadini giapponesi. Chi fosse interessato ad un cimelio della MotoGP ricordiamo che è in vendita la Ducati GP8 di Casey Stoner…

Foto: Honda.co.jp