MotoGP: In vendita la Ducati Desmosedici GP8 2008 di Casey Stoner

Idee regalo per Natale? Eccone una: la Ducati GP8 del campione australiano Casey Stoner. Chiaramente non per tutte le tasche: prezzo e dettagli.

Non sai cosa regalare per Natale? Possiamo darti un consiglio a tema moto: la Ducati Desmosedici GP8 2008 di Casey Stoner. Sì, la rossa del campione australiano è in vendita, anche se chiaramente non per tutte le tasche: parliamo di 449.000 euro. Questa la cifra necessaria per assicurarsi un pezzo unico, con cui Stoner ha ottenuto il vice-campionato, dopo lo storico titolo dell’anno prima.

Peso di 150 kg, una potenza di 265 CV a oltre 16.000 giri. Un mezzo in grado di raggiungere e superare i 350 km/h. Un gioiellino della casa di Borgo Panigale, con cui Stoner ha messo a referto sei vittorie ed altri cinque podi, confermando sia se stesso che Ducati sempre tra i grandi protagonisti del Motomondiale. Per saperne di più, qui i dettagli.