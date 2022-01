MotoGP, Guidotti-Pedrosa: tandem “umano” nei box KTM

Francesco Guidotti esordisce in pista con KTM nello shakedown a Sepang. Il suo sarà un lavoro soprattutto "umano", ai box anche Dani Pedrosa.

Esordio in pista con i colori KTM per Francesco Guidotti in occasione dello shakedown MotoGP a Sepang. Il tecnico toscano ha lasciato Ducati Pramac dopo dieci anni di proficua collaborazione. Nel 2021 ha festeggiato la prima vittoria del team satellite con Jorge Martin. Da Borgo Panigale ha ricevuto massima stima, materiale di prima scelta, ma il richiamo di una squadra factory è un’altra storia. “Ho lasciato qualcosa in cui avevo dato un contributo importante allo sviluppo. È stata una decisione difficile, ma tornare in un team factory è qualcosa di speciale“.

Guidotti collante del box

Nessun disguido con Paolo Campinoti o i vertici Ducati. Semplicemente, Francesco Guidotti ha ricevuto un’offerta che non poteva rifiutare e che in Ducati non avrebbero potuto offrirgli. “Sei più coinvolto nello sviluppo tecnico e in tutte le aree. Per me, dal punto di vista professionale, è stata semplicemente una nuova sfida, qualcosa di molto speciale. Prima di Pramac ho lavorato nei team ufficiali, in Aprilia e in KTM. Tornare in una squadra ufficiale era qualcosa che mi mancava“.

Il suo sarà soprattutto un lavoro di tipo umano. Dovrà distillare il massimo dai piloti, tenere unito il box formato da una quarantina di persone, creare la giusta atmosfera. “Dobbiamo dare il massimo supporto ai due piloti e aiutare Tech3 a far crescere i due esordienti. È un progetto enorme e hanno bisogno di qualcuno che leghi tutto, o meglio, tutto insieme. Viaggiamo molto, ognuno ha i propri problemi personali e può essere difficile sotto pressione. Quindi ci vuole una persona per assicurarsi che tutti siano rilassati e a proprio agio. Questo è principalmente ciò per cui sono qui“.

Ovviamente Francesco Guidotti non avrà solo un ruolo umano-psicologico, ma sarà team manager nel vero senso della parola. Ha un raggio di azione molto ampio, non si occuperà dei dettagli, ma delle macro-aree. La squadra KTM Factory Racinh ha la priorità, ma uno sguardo a Tech3 non mancherà certamente. “Francesco non è sicuramente con noi per essere il nostro capo tecnico. È con noi per prendersi cura di tutta la nostra gente in pista“, ha sottolineato Pit Beirer. E sin dal test di Sepang ai box ci sarà anche Dani Pedrosa a supporto dei piloti. A Mattighofen vogliono fare le cose in grande.

