MotoGP, Marc Marquez: “Diplopia superata, voglio vincere come Nadal”

Marc Marquez pronto a ritornare in MotoGP nel test di Sepang del 5-6 febbraio. Il fuoriclasse Honda vuole seguire la scia trionfale di Rafa Nadal.

Marc Marquez ritornerà sull’asfalto della MotoGP sabato 5 febbraio, per il primo dei due giorni di test MotoGP a Sepang. A distanza di tre mesi dall’ultimo infortunio in allenamento, il fuoriclasse della Honda è pronto a uscire dal tunnel. Tre vittorie nella stagione 2021, ben poca roba per chi ha vinto sei titoli in classe regina dal 2013 ad oggi. L’obiettivo è riprendersi lo scettro iridato della Top Class.

Marquez sulla scia di Nadal

In sua assenza la concorrenza ha affilato le armi. Joan Mir prima e Fabio Quartararo si sono alternati sul trono MotoGP. Adesso c’è Ducati fortemente desiderosa di ritornare al successo dopo il titolo conquistato nel 2007 da Casey Stoner. Sarà una sfida entusiasmante, con Marc Marquez che proverà a seguire la grande impresa di Rafa Nadal agli Australian Open, vincendo in finale contro il russo Daniil Medvedev. “È un atleta di riferimento in qualsiasi sport, lo abbiamo tutti come riferimento. Ma soprattutto per come è arrivato, nelle condizioni in cui si trovava“.

Reduce da un grave problema al piede sinistro, è ritornato dopo una lunga assenza e ha vinto. Marc Marquez sogna il medesimo destino. “Sto vivendo una situazione simile, sono due anni che passo da un infortunio all’altro. Quello che ha fatto è disumano“, racconta ad ‘Eurosport’, dopo essere rimasto cinque ore incollato alla TV per seguire il big match. A colpirlo è soprattutto la grande concentrazione del campione. “La nostra gara dura 45 minuti e molte volte la testa va altrove… Rafa è stato incredibile. Lo prendo come riferimento personale e spero di uscirne come lui dalla porta principale”

Il ritorno in pista a Sepang

I test MotoGP prendono il via in Malesia e, a distanza di pochi giorni, in Indonesia. Cinque giornate fondamentali prima dell’inizio della stagione in Qatar (6 marzo). Le condizioni fisiche di Marc Marquez non sono più preoccupanti, ma lasciano un certo stato di allerta. Il braccio e la spalla non destano dolore, ma il grave infortunio di Jerez 2020 non è certo acqua passata. In cinque giorni di test dovrà calibrare la sua RC213V con cui proverà a dare l’assalto al suo nono titolo mondiale. “Il problema all’occhio è dimenticato, ho recuperato meglio del previsto. Devo fare un lavoro molto preciso sul braccio. Rafa mi ha dato motivazione e voglia di continuare a lottare perché tra un mese inizieremo la stagione“.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1