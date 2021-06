Dalla prossima stagione MotoGP il team Gresini Racing si legherà a Ducati. Aprilia resta senza squadra satellite dopo il mancato accordo.

L’accordo tra Ducati è Gresini è stato ufficializzato come preannunciato ieri. Un contratto biennale li lega nella classe MotoGP dopo sette anni in orbita Aprilia. Nei prossimi giorni arriverà anche l’annuncio del team di Valentino Rossi con Borgo Panigale, che nella stagione 2022 schiererà ben otto Desmosedici in griglia. Un colpo sull’acceleratore del prototipo emiliano che potrebbe consentirgli di spianare la strada verso il titolo mondiale, qualora non dovesse verificarsi quest’anno.

Gli altri team guardano con una certa attenzione (e preoccupazione) a questa crescita Ducati, che mette un sigillo assicurativo sul campionato costruttori e non solo. L’altra certezza è che il progetto Dorna di assegnare una squadra satellite ad ogni Casa è per il momento fallito. Aprilia e Suzuki correranno in solitaria anche nel prossimo biennio. I vertici di Hamamatsu pagano un po’ il vuoto lasciato da Davide Brivio, punto di contatto imprescindibile all’interno del paddock e nei rapporti tra box e azienda. In Giappone non hanno mai avuto le idee troppo chiare in proposito, forse accomodandosi dopo il trionfo iridato di Joan Mir nella scorsa stagione MotoGP.

Aprilia ci ha provato in tutti i modi a convincere Gresini Racing, ma la famiglia del manager scomparso prematuramente ha fatto due conti. Enea Bastianini, come riporta Speedweek.com, chiedeva un milione di euro per guidare l’Aprilia RS GP. In Ducati ha un contratto per meno della metà. I canoni di leasing per pilota sono pari a 2,2 milioni di euro a stagione. E ogni costruttore dotato di team clienti riceve altri 3 milioni da Dorna. La casa di Noale avrebbe quindi affittato le due moto ad un prezzo speciale di circa 3 milioni di euro. E i 3 milioni di Dorna sarebbero confluiti nelle modeste casse di Aprilia. Ma alla fine il progetto è naufragato, anche per espresso desiderio di Fausto Gresini. Non resta che attendere una chiara risposta da Andrea Dovizioso per affiancare Aleix Espargarò nel prossimo campionato MotoGP…

