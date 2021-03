MotoGP GP Qatar: gli orari del 27/03, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Secondo giorno in Qatar, chi si prenderà la pole in Moto3, Moto2 e MotoGP? Tutti gli orari TV, diretta Sky Sport/DAZN e differita TV8.

Il 2021 è ufficialmente iniziato con le prime prove libere del venerdì. Jack Miller il migliore in MotoGP, Sam Lowes svetta in Moto2, Kaito Toba in evidenza in Moto3. Ma come sarà negli ultimi turni e poi nelle qualifiche? Oggi lo sapremo, a cominciare dalle FP3 (più FP4 per la classe regina), per avere poi i turni cronometrati che determineranno la griglia di partenza. La diretta esclusiva del Gran Premio del Qatar sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) invece sarà possibile vedere in differita le qualifiche, seguite domenica dalle gare delle tre categorie.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Sabato 27 marzo

11.25: Diretta Moto3 Prove Libere 3

12.20: Diretta Moto2 Prove Libere 3

13.15: Diretta MotoGP Prove Libere 3

15.30: Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

16.25: Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17.20: Diretta MotoGP Prove Libere 4

18.00: Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19.45: Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 28 marzo

13.40: Diretta Moto3 Warm Up

14.10: Diretta Moto2 Warm Up

14.40: Diretta MotoGP Warm Up

16.00: Diretta Moto3 Gara

17.20: Diretta Moto2 Gara

19.00: Diretta MotoGP Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Come avvenuto per gli anni precedenti, TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky) trasmetterà solamente le qualifiche e le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo MotoGP. Quest’anno si comincia con il primo evento in differita, ecco gli orari.

Sabato 27 marzo

20.00 Un anno di MotoGP

21.00 Paddock Live

21.30 Sintesi qualifiche Moto3, Moto2, MotoGP

22.45 Paddock Live

Domenica 28 marzo

20.15 Differita Moto3 Gara

21.00 Paddock Live

21.15 Differita Moto2 Gara

22.30 Paddock Live

23.00 Differita MotoGP Gara