Moto3 GP Qatar, Prove 2: Sorpresa Kaito Toba, 6° Antonelli

Kaito Toba piazza la zampata nel secondo turno Moto3 di giornata. Il giapponese del team CIP precede Jaume Masiá e Gabriel Rodrigo, 6° Antonelli.

Seconda sessione di libere a Losail con Kaito Toba al comando della classifica. Il pilota CIP piazza il miglior crono dei venerdì proprio nei minuti finali, assicurandosi la testa anche della classifica combinata di questo primo giorni in Qatar. Ricordiamo che si tratta del primo giapponese ad aver vinto in Moto3 e proprio su questa pista… Subito dietro di lui c’è Jaume Masiá, terza piazza per Gabriel Rodrigo. Miglior italiano Niccolò Antonelli 6°.

Si riparte dal tempo di 2:05.809 stampato dal rookie Pedro Acosta nelle prime libere. Con qualche rischio proprio all’inizio delle FP2 per il giovane murciano della squadra di Aki Ajo… Ma ci vogliono solo pochi minuti per abbassare questo riferimento, in particolare con un 2:05.730 ad opera di Rodrigo. Ma è scesa la sera a Losail, le temperature quindi sono più basse: 25/26° C in questo secondo ed ultimo turno di giornata sul tracciato qatariota.

L’esordiente di Red Bull KTM Ajo continua a farsi vedere, assieme al compagno di box Jaume Masiá, ma non solo loro. Negli ultimi minuti sono tanti i piloti a dare l’assalto al miglior tempo di giornata, sfruttando anche qualche scia e riscrivendo la classifica. A referto un incidente per il rookie Guevara, giù alla curva 4, mentre arriva la zampata di Kaito Toba: best lap del turno e di giornata per il giapponese del team CIP, seguito da Masiá e da Rodrigo.

La classifica FP2/combinata

Foto: motogp.com