Il Gran Premio MotoGP ad Assen non avrà luogo. Il governo olandese ha disposto la cancellazione di ogni grande evento per i prossimi mesi.

Pochi dubbi ormai sull’impossibilità di realizzare il Gran Premio MotoGP ad Assen, in programma per il 28 giugno. In Olanda non saranno ammessi grandi eventi fino ad inizio settembre. In una conferenza stampa il primo ministro Mark Rutte ha parlato della situazione del paese in piena crisi coronavirus e di come si stiano adottando tutte le misure necessarie per non correre ulteriori rischi. Impossibile quindi pensare ad un evento che coinvolge sempre migliaia di appassionati delle due ruote.

Calendario MotoGP che quindi è inevitabilmente destinato ad ulteriori stravolgimenti. Pur mancando ancora l’ufficialità da parte di Dorna, la tappa in Germania è ormai esclusa ed ora possiamo dire lo stesso anche della trasferta in Olanda. Rimane in piedi la possibilità di cominciare in Finlandia, evento al momento in programma per il 12 luglio. Anche da Carmelo Ezpeleta però arriva l’ammissione che forse non sarà possibile organizzare un GP prima di agosto (quindi a Brno).