MotoGP, Franco Morbidelli: “Meglio di quanto mi aspettassi”

Franco Morbidelli pronto a ripartire dopo qualche giorno di riposo a casa post incidente. "Grato di stare bene, voglio un bel risultato per la squadra."

L’incidente di domenica ha fatto venire i brividi a tutti, ma una delle buone notizie è che Franco Morbidelli se l’è cavata solo con qualche botta. Il pilota Petronas SRT ora guarda già al nuovo evento da disputare: si corre di nuovo al Red Bull Ring, che questo weekend ospita il Gran Premio MotoGP di Stiria. Giovedì dovrà essere ascoltato dalla commissione disciplinare, poi si riparte su una pista che continua a non sorridere alle Yamaha.

Le immagini dell’incidente

“Dopo la gara sono tornato a casa in Italia” ha dichiarato Morbidelli. “In questi giorni mi sono riposato, in modo da essere pronto per l’evento successivo. Sono grato di stare complessivamente bene e di non aver riportato lesioni serie. Certo la parte destra del corpo fa ancora molto male, ma decisamente meglio di quanto mi aspettassi dopo l’incidente. Non vedo l’ora di ricominciare e di concentrarmi di nuovo sulle gare.”

“Vedremo come mi sentirò in sella alla moto venerdì” ha continuato l’ex iridato Moto2. “Ma sono fiducioso, sarò pronto. Sicuramente avremo un altro fine settimana difficile davanti a noi, ma dobbiamo cercare di portare a casa il maggior numero di punti che riusciremo a guadagnare. La squadra sta lavorando duramente per prepararmi la miglior moto possibile e voglio conquistare un bel risultato per tutti i ragazzi.”