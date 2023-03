MotoGP: Franco Morbidelli “Dobbiamo ridurre, anzi, cancellare il gap”

Franco Morbidelli non frequenta i quartieri alti della classifica da ormai due anni. Il suo ultimo podio in MotoGP risale al maggio 2021 quando si classificò terzo al Gran Premio di Spagna. La scorsa stagione è stata opaca e nei test non ha brillato. Certo, il pre-campionato non assegna punti, in molti casi ha creato falsi allarmismi tuttavia Morbidelli non si è trovato troppo bene sulla Yamaha: questo è un dato di fatto. I risultati della seconda giornata di test di Portimao per certi aspetti ricalcano il 2022 con un dominio Ducati, con Fabio Quartararo che riesce comunque a stare davanti con la Yamaha e Franky mestamente nelle retrovie.

“Abbiamo raccolto molti dati ed ora li analizzeremo – ha detto Franco Morbidelli ai giornalisti presenti – Nelle due giornate abbiamo cercato di trovare ritmo e velocità. La squadra ha fatto degli sforzi notevoli. Ci sono state delle migliorie, soprattutto dal punto di vista dell’ aerodinamica e ci sono cose interessanti. Ci siamo presentati ai test con più conoscenze in quel settore. Ci sono delle soluzioni che mi sono piaciute ed altre meno. Ovviamente correrò con quelle che mi convincono di più e la scelta è stata abbastanza chiara. Io e Fabio Quartararo condividiamo le nostre impressioni ma è comunque facile capire cos’è meglio e cosa peggio”.

Rispetto al 2022 va meglio?

“Sì, la situazione è migliore rispetto allo scorso anno a livello di conoscenze e di pacchetto tecnico. Per quanto mi riguarda ci sono stati dei piccoli progressi ma sarebbero dovuti essere maggiori. Il gap dai primi in se per se non sarebbe tanto grande ma nella MotoGP di invece oggi lo è. Sarà importante trovare un modo per ridurlo, anzi per cancellarlo del tutto”.

Foto social Franco Morbidelli

