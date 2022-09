MotoGP: Franco Morbidelli, ci si mette anche la sfortuna “Non la meritavo”

A Misano si stava svolgendo il miglior fine settimana dell’anno per Franco Morbidelli. Segnali molto positivi, alla ricerca della svolta in un’annata molto complicata per il secondo pilota Monster Yamaha. Ma il suo GP di San Marino s’è concluso prematuramente: Di Giannantonio gli è caduto davanti alla Rio, impossibile per lui evitarlo. Un finale amaro dopo un fine settimana solido, davanti a tanti suoi tifosi accorsi per sostenerlo. Ma bisogna ripartire da qui, ci sono ancora 6 GP per fare bene. Non manca poi anche un saluto per Andrea Dovizioso e Ramon Forcada, ai saluti dopo il GP a Misano.

Morbidelli amaro: “Non me lo meritavo”

È piuttosto lontano nelle prime libere, poi ecco la risalita. Chiude in 10^ piazza le FP2, si conferma con il sesto tempo nelle FP3, prendendosi la Q2 diretta con il nono posto combinato. In gara scatta dall’11^ casella in griglia, la partenza non è delle migliori ma Morbidelli è determinato a recuperare. La gara è lunga, il passo c’è… Ma ecco che la caduta di Fabio Di Giannantonio provoca involontariamente anche la sua. Il GP finisce così, con parecchio rammarico. “Non me lo meritavo” è il primo commento. “Di Giannantonio è finito a terra davanti a me, non potevo evitarlo e sono caduto alla curva 4. Che peccato, mi sentivo bene e ci saremmo potuti divertire perché il passo era migliore rispetto al passato. So che avevo perso qualcosa nei primi giri, ma avevo il potenziale per risalire. Ma non sono riuscito a mostrarlo…” Yamaha attende il ‘ritorno’ di Franco Morbidelli, Misano è un punto di partenza? Vedremo da Aragon se la strada imboccata è quella giusta.

Il saluto a Dovizioso e Forcada

In questo GP appena concluso però abbiamo assistito anche all’emozionante addio di due personaggi importanti in MotoGP: Andrea Dovizioso e Ramon Forcada. Da Morbidelli arrivano parole di stima per entrambi, a partire dal compagno di marca. “Ha fatto una bellissima carriera: è stato un idolo, un’ispirazione, nonché una persona fantastica, molto umile.” Forcada poi è stato una persona importante anche nella sua storia, un anno e mezzo fianco a fianco che ha portato al vice-campionato MotoGP 2020. “Ramon è stato il capotecnico più bravo della storia” ha infatti sottolineato Morbidelli. “Un personaggio molto importante per questo paddock, che può insegnare tanto a moltissime persone. Mi dispiacerà se non lo vedrò più in giro.” Ha mai pensato di riprenderlo al suo fianco? “La storia con Ramon è stata bellissima, ma è finita” è la risposta.

Foto: Valter Magatti