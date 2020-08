MotoGP, Fabio Quartararo fiducioso: “Puntiamo alla top 5”

Fabio Quartararo pronto a difendere la leadership iridata nel GP di Stiria. Obiettivo top 5, sperando di non avere altri problemi ai freni.

È ancora il leader iridato in MotoGP, ma dopo due gare più difficili del previsto il vantaggio si è assottigliato. Fabio Quartararo guarda però con fiducia al Gran Premio di Stiria, di scena nuovamente al Red Bull Ring. L’obiettivo principale è risolvere il problema ai freni che l’ha condizionato pochi giorni fa, impedendogli di cogliere un risultato migliore su una pista comunque non troppo favorevole alle Yamaha. I rivali sono in agguato, le Ducati in primis, ma Quartararo è pronto a difendersi.

“Non è uno dei circuiti migliori per la nostra M1, ma il ritmo di domenica comunque non era male” ha precisato il pilota MotoGP. “Un peccato però avere quel guaio ai freni: secondo me avremmo potuto chiudere nelle prime cinque posizioni. Questo weekend però abbiamo un’altra gara e la squadra sta lavorando duramente per far sì che il problema non si ripresenti. La nostra speranza è raggiungere quella top 5, conquistando il maggior numero di punti possibili.”