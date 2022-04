MotoGP, Enea Bastianini amaro: “Non abbiamo capito niente”

Enea Bastianini lascia Termas de Rio Hondo perdendo la leadership del campionato MotoGP. Il 10° posto nel GP di Argentina gli consente di aggiungere altri 6 punti al bottino iridato, piazzandosi al 3° posto a quota 36, a pari punti con Alex Rins, ma c’è amarezza nell’animo del pilota al termine della gara. Nella seconda parte ha tentato un sorpasso in staccata su Luca Marini ma è andato largo, un errore che gli è costato molte posizioni.

Bastianini perde la leadership MotoGP

Fra pochi giorni il pilota del team Gresini Racing ritornerà in pista ad Austin, un layout radicalmente diverso da quello argentino. “E’ stata una gara veramente difficile, non ero a posto con la moto. Avevo trovato il feeling nel warm-up, ma al pomeriggio l’ho perso di nuovo. In questa gara qui non ci abbiamo capito niente. Non posso essere contento. Stavo recuperando ma ero troppo impiccato, quando ho provato qualcosa in più facevo degli errori, è un week-end da dimenticare“.

A condizionare in parte il risultato anche il ritardo nell’arrivo delle casse che ha costretto il team Gresini a lavorare durante la notte, supportato dai tecnici Ducati. Ma la cancellazione del venerdì ha pregiudicato il suo lavoro con la Desmosedici GP22, su una pista dove non aveva mai corso con una MotoGP. “Sicuramente girare di più avrebbe fatto la differenza, abbiamo avuto un sacco di problemi in questo fine settimana. Non siamo riusciti a centrare l’obiettivo, senza quegli errori in gara sarei più avanti, ma per me non sarebbe stata comunque una bella gara“. Il suo manager Carlo Pernat invita a guardare al bicchiere mezzo pieno: 3° posto in classifica con una vittoria in cassaforte… “I punti servono sempre”, ha concluso Bastianini. “Non riuscivo a gestire bene il posteriore… Per adesso guardo il bicchiere mezzo vuoto“.

Diggia out nel finale

Non è andata meglio al compagno di squadra Fabio Di Giannantonio che si è ritirato a pochi giri dal traguardo. “Non è stato un fine settimana positivo. Poco tempo in pista e purtroppo la caduta di oggi a pochi chilometri dal traguardo. È stato un momento complicato ad una curva molto veloce. Fortunatamente me la sono cavata con qualche graffio e con una botta all’addome senza conseguenze. Adesso dobbiamo tenere la testa bassa e continuare a lavorare“.