MotoGP: è addio tra i Marquez e Alzamora, il comunicato ufficiale

Una notizia ormai nota da tempo (con anche il nome del successore) ora c’è anche il comunicato ufficiale. I fratelli Marquez ed Emilio Alzamora, ex pilota iridato e loro manager da quand’erano piccoli, hanno concluso di comune accordo la loro lunga collaborazione. Si parla di ben 18 anni, con otto titoli iridati conquistati da Marc Marquez e due dal fratello minore Alex.

Il comunicato

L’ufficialità arriva tramite il sito AC Management. “Emilio ha iniziato a lavorare con Marc quando aveva appena 12 anni, inserendolo nella sua scuola di formazione. In seguito ha seguito anche la carriera di Alex, di tre anni più piccolo.” Con ottimi risultati, visto che entrambi i ragazzi Marquez sono pluricampioni del mondo. Ora però è giunto il momento di separarsi. “Si chiude una parte importante della mia vita” ha sottolineato Alzamora. “Per prima cosa ringrazio per la fiducia i genitori Roser e Julià.” Riguardo a Marc Marquez, “Non ho parole per descrivere questa storia. Assieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, ma anche momenti duri come gli infortuni. Non ho dubbi, la nuova tappa di Marc lo aiuterà a tornare in alto per continuare a fare la storia e, soprattutto, vivere la sua passione.” Non manca poi un commento per Alex Marquez. “È stato un esempio come sportivo” ha detto Alzamora. “Il suo lavoro, i sacrifici e la professionalità l’hanno portato a limare il talento che ha. Mi sento molto orgoglioso per tutto ciò che ho potuto dargli, per aiutarlo a raggiungere i suoi sogni. Sono sicuro che il meglio di Alex deve ancora arrivare.”

Il saluto dei Marquez

“Siamo grati a Emilio per il lavoro svolto in tutti questi anni” si legge nel comunicato congiunto. “Ne abbiamo parlato insieme ed abbiamo deciso che era il momento di prendere strade diverse ed iniziare un nuovo percorso.” I due ragazzi Marquez poi hanno rimarcato la cosa con differenti post social. “Grazie Emilio per l’impegno ed il lavoro di tutti questi anni. È stato un piacere condividere questa tappa con te.” Questo il saluto di Alex Marquez, che rimarca in particolare i due titoli conquistati in Moto3 e Moto2. Segue poco dopo anche il messaggio del fratello maggiore Marc. “Mi ricordo ancora quando sono entrato in Monlau Competición a 12 anni. Ti auguro il meglio!”