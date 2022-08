MotoGP, divorzio Marquez-Alzamora: Marc licenzia il suo manager

C’è aria di rivoluzione in casa Honda e nel box di Marc Marquez. Il pluricampione MotoGP ha trascorso due giorni nel paddock di Spielberg in veste di osservatore speciale, ha dialogato con gli ingegneri HRC e i suoi compagni di marca, spronato l’ambiente, sembrava quasi un amministratore delegato. Tutto ruota intorno al fenomeno di Cervera, tecnici e manager lo considerano il faro per la ripartenza, un bagliore nel tunnel della crisi in cui Honda è incappata da quasi un triennio. E nel futuro dei Marquez non ci sarà più Emilio Alzamora, come conferma il giornale spagnolo ‘El Periodico’.

Divorzio Marquez-Alzamora 17 anni dopo

Alla base del divorzio ci sarebbero generiche questioni personali. La collaborazione tra l’ex pilota e i fratelli Marquez risale al 2005, quando il campione della 125 cc ingaggia Marc Marquez per il team Monlau Competición che milita nel Campionato Spagnolo con una KTM. Nel 2008 arriva l’esordio nel Motomondiale, una collaborazione che fino a qualche settimana fa sembrava inossidabile. Invece Emilio Alzamora non è più apparso nel paddock dopo la pausa estiva, la sua presenza era prevedibile a Silverstone, ma nulla. Poteva trattarsi di una banale coincidenza dovuto ad un contrattempo, ma la MotoGP non smette di stupire, fuori e dentro la pista.

Alzamora non si è visto neppure durante le interviste che Marc ha rilasciato a Madrid nei giorni scorsi e non era al suo fianco durante la recente visita al box Honda, durante il venerdì di prove libere in Austria. Nel 2012, anno in cui Marc ha vinto il campionato Moto2, Emilio ha creato la società AC Management, con l’intento di essere leader mondiale nella rappresentanza dei piloti, avvalendosi della pubblicità dei suoi due migliori clienti, Marc e Álex. Insieme i due fratelli di Cervera hanno vinto dieci titoli mondiali, tutti sotto l’egida di Alzamora. 17 anni dopo la storia si interrompe, l’ultima trattativa conclusa è quella riguardante Alex Marquez che ha firmato con Gresini Racing. Adesso si attendono eventuali conferme, in attesa di conoscere chi sarà il suo prossimo manager.

