Dopo 17 anni di collaborazione termina la collaborazione tra Alex e Marc Marquez e il loro manager Emilio Alzamora. La sua assenza nel paddock della MotoGP era inizialmente motivata con la positività al Covid, ma dopo Silverstone è divenuto chiaro che qualcosa non andasse nel rapporto tra l’ex pilota e i due fratelli di Cervera. Al suo posto subentrerà Jaime “Jimmy” Martínez, che ora lavora per la Red Bull a Madrid/Spagna come “Head of Motorsports Marketing”, in passato si è fatto un nome come wakeboarder professionista.

Alzamora-Marquez divorzio dopo 17 anni

Jimmy era presente al Red Bull Ring nelle giornate di giovedì e venerdì, insieme a Marc Marquez hanno fatto ritorno in Spagna. Gli ultimi due anni dopo l’infortunio di Jerez nel 2020 sono stati complicati per Alzamora, la famiglia Marquez e la HRC. Eppure l’ex si è prodigato tanto nel gestire la “Monlau Junior Academy” e la “Monlau Repsol Technical School”, ha formato giovani meccanici e ingegneri per squadre di motociclismo e auto sportive ai massimi livelli. Più di cento degli ex studenti stanno ora lavorando ai massimi livelli nel Campionato del Mondo MotoGP o in Formula 1. Nel 2015 ben 238 studenti frequentavano i corsi di primo e secondo livello.

Le ultime trattative di Alzamora

È stato ai box Repsol Honda ininterrottamente dal 2013, i dirigenti Honda avevano bisogno di lui per incollare Marc Marquez alla squadra dell’Ala dorata. Allo stesso tempo la sua presenza meticolosa in HRC ha spinto Yamaha e l’allora team Petronas a non puntare su Alex Marquez nel 2019, in quanto Lin Jarvis non desiderava affatto un pilota (e un manager) “spia” che potesse svelare alcuni segreti a suo fratello. Allo stesso tempo Emilio Alzamora è riuscito a strappare un contratto quadriennale a Marc a cifre mastodontiche: circa 15 milioni di euro a stagione (solitamente al manager va il 10 o 15%). La sua ultima trattativa risale allo scorso giugno ed è quella che porta Alex in Gresini Racing dalla prossima stagione MotoGP. Poi hanno deciso di interrompere la collaborazione, al posto dell’ex pilota arriverà Jaime Martínez, come anticipato da Speedweek.com, che non ha nessuna esperienza da pilota motociclistico.

La svolta del campione MotoGP

Ai microfoni di Dazn Jorge Lorenzo ha commentato la rottura tra Alzamora e i Marquez. “Le persone stanno cambiando, i piloti stanno maturando. Ci sono momenti in cui hai bisogno di altre persone al tuo fianco e di altre relazioni. Se hanno preso la decisione hanno le idee chiare. Emilio è stato un tassello importante e vitale nella carriera di entrambi, senza di lui non ci sarebbero“. E la vita di Marc Marquez è cambiata non poco nell’ultimo anno: ha cambiato residenza trasferendosi da Cervera a Pozuelo de Alarcón (periferia di Madrid) per mettersi nelle mani dei dottori Sotelo e Antuña, che lo hanno operato a dicembre, e Ruiz Cotorro che ne supervisiona la guarigione. È cambiato anche il suo preparatore fisico, compito ora affidato a Vicente Calvo, uno dei più grandi fiduciari di Cotorro e che viene dal mondo del tennis.