MotoGP, Dovizioso suona l’allarme: “Bisogna guidare come Quartararo”

Andrea Dovizioso lontano dal vertice al termine del test MotoGP a Sepang. L'unico modo per andare veloce con la Yamaha M1 è guidare come Fabio Quartararo.

Andrea Dovizioso non è per niente soddisfatto al termine del test MotoGP a Sepang. Nella classifica combinata è soltanto 22° con un gap di 9 decimi dal best lap di Enea Bastianini. La classifica ha importanza relativa in questa fase di stagione, ma è simbolicamente indicativa di uno status quo non facile. L’adattamento alla Yamaha M1 con specifiche ufficiali richiederà ancora tempo. il forlivese deve cambiare stile di guida, Fabio Quartararo è l’unico riferimento. Dopo il day-2 in Malesia risuona un campanello d’allarme nel box RNF.

Dovizioso studia Quartararo

Perde ancora molto in fase di frenata e a centro curva. Il Dovi ha individuato i suoi punti deboli, rimediare non sarà facilissimo. “Non posso essere contento della velocità e del passo“, ha ammesso Andrea Dovizioso dopo i test di Sepang. “Penso che al momento questa Yamaha debba essere guidata solo con lo stile di Fabio. Lo ha dimostrato l’anno scorso, ma anche in questi due giorni di test. Se non usi la moto come fa lui, è molto difficile essere veloci“. Il veterano della MotoGP comincia a rilevare i primi gravi handicap della M1. “La moto non è così buona in uscita di curva, quindi non puoi fare affidamento sull’uscita di curva per essere veloce. Questo rende difficile essere veloci come Fabio“.

Inizio in salita per l’ex Ducati

Lo studio della telemetria di Quartararo non può portare ad una rapida risoluzione dei problemi. Non è semplice copiare gli altri piloti: “Puoi migliorare, puoi analizzare e capire. Ma è solo una questione di comprensione, copiare non funziona. Puoi solo migliorare un po’ nelle aree in cui l’altro pilota è migliore. Ma nel complesso devi cercare di trovare la tua strada“. Mettersi alle spalle otto stagioni in Ducati non è semplice neppure per un pilota di esperienza del calibro di Dovizioso. “Speravo di essere più avanti nel processo di adattamento alla moto“. Il pilota del team Yamaha RNF sembra in difficoltà dopo il primo test. “Questa moto è meravigliosa per ciclistica, frenata e percorrenza in curva. Ma ci sono altri aspetti in cui abbiamo grandi difficoltà. Quindi se non guidi come Fabio, tutto diventa un po’ più complicato“.