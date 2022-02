MotoGP: Miguel Oliveira ed i test aerodinamici su “spinta” Ducati

Miguel Oliveira miglior pilota KTM nei test a Sepang. Tante prove di aerodinamica in queste giornate. "Ducati ha aperto un mondo."

Si chiudono due intense giornate di test per tutti i piloti MotoGP. Svariate novità da provare per tutte le case, ma soprattutto aggiornamenti di tipo aerodinamico. Un’area sulla quale KTM si è concentrata particolarmente, portando differenti soluzioni poi fatte provare ai suoi piloti (ne abbiamo parlato qui). Miguel Oliveira ha chiuso il day-2 e quindi i test a Sepang come il migliore della truppa di Mattinghofen, 15° a mezzo secondo e con 32 giri a referto, pur con i tempi che valgono poco al momento. Chiaramente il suo commento nel debrief a prove concluse riguarda in particolare le nuove ‘alette’ comparse sulla RC16 ed i loro eventuali effetti benefici.

Spiegando però prima che “Abbiamo cercato qualcosa di diverso anche per la gomma posteriore, che è stato un nostro problema durante l’anno. Qualcosa più legato all’elettronica.” Per poi parlare del ‘mondo aerodinamico’, con le novità annesse. “Vogliamo essere più rapidi ed avere un miglior ritmo, con un maggior controllo della moto, gomma usata e della nostra potenza.” Aggiungendo anche che “In un certo senso siamo stati ‘costretti’ a fare questo lavoro. Ci ha spinti Ducati, che ha aperto questo mondo, quindi abbiamo svolto tanti test in questo senso. È diventato un ingrediente chiave per la base della moto.” Come detto quindi, più soluzioni aerodinamiche in questi test.

“Con i side pods hai maggiore carico aerodinamico, con l’obiettivo di accelerare più velocemente e frenare meglio” ha spiegato Oliveira. Con un lato negativo. “La moto sembra un po’ più pesante, meno agile, quindi bisogna lavorare su altre aree per compensare. Non è semplice, è una finestra che si apre in materia di set up. Certo, se avessimo le concessioni sarebbe meglio…” ha scherzato. “Ma il test team sta svolgendo un ottimo lavoro ed abbiamo raccolto dati anche con i rookie.” Poco tempo per scegliere la giusta soluzione. “Dobbiamo ancora decidere le alette superiori, sono opzioni molto simili. E non abbiamo troppo tempo fino al Qatar…”

Foto: KTM Images/Polarity Photo