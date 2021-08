MotoGP: Dani Pedrosa, un “osservatore” pronto a sorprendere ancora

Dani Pedrosa chiude 14°, molto vicino alla Q2. In gara non farà la comparsa... E sui turni del sabato: "Si pensa solo alla classifica, non alla messa a punto."

La presenza di Dani Pedrosa al Red Bull Ring è un ampio argomento di discussione. Tutto il paddock osserva con interesse la wild card dell’instancabile collaudatore KTM, che oggi ha mancato davvero di poco l’accesso alla Q2 (meno di due decimi). Sarebbe stato un risultato eccezionale, ma lo è anche il 14° posto al primo GP da Valencia 2018. “Sono rimasto impressionato dalla sua velocità” ha ammesso il futuro pilota MotoGP Gardner, allineandosi a Martín, Bagnaia e Quartararo, per citare i ragazzi in conferenza stampa. E c’è chi scommette su una gara da protagonista per il ‘piccolo Samurai’…

Certo però non sarà in pista per fare la comparsa. “Non sapevo davvero cosa aspettarmi” ha ammesso, definendosi “un estraneo presente come osservatore”. È rimasto comunque sorpreso dal suo stato di forma, ma rimarca che “Ho potuto capire alcune cose in ottica futura. Questo era l’obiettivo principale.” Non manca anche qualche appunto sui turni del sabato. “Si cerca solo di stare davanti a quanti più piloti possibili. In gara poi fai di tutto perché rimangano dietro e non ti passino in molti, ma in qualifica si pensa solo a stare davanti in classifica, non lavorando sulla messa a punto. A me non piace, ma è così.”

Per quanto riguarda la gara in sé, “Cercheremo di partire al meglio.” Già dal via ci saranno alcune novità per lui. “Sarà la prima volta con i dispositivi anteriore e posteriore. In gara userò per la prima volta il dispositivo posteriore, vedremo come andrà nei sorpassi.” Incombe il rischio pioggia per domani. “Da due anni non corro sul bagnato. Ieri ho provato un po’, se domani piove proverò ad essere un po’ più rapido.” Come detto, c’è chi scommette su una gran gara dello spagnolo. Ma non dimentichiamo soprattutto l’incognita meteo all’orizzonte per tutti i piloti del Mondiale…

Foto: motogp.com