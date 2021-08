Motocross Kegums: Gli orari TV e streaming, Tony Cairoli facci sognare

Il Mondiale Motocross chiude in Lettonia il girone d'andata. Tony Cairoli tenta l'assalto al primato di Tim Gajser. Gli orari delle dirette TV e streaming, le highlights su Corsedimoto

Dopo la vendemmia alle Olimpiadi, lo sport italiano vivrà una domenica di grande passione per le gesta dell’asso Motocross Tony Cairoli. Il nove volte campione del mondo può approfittare del GP di Lettona sul tracciato di Kegums per dare l’assalto al primato di Tim Gajser, iridato in carica e leader della classifica della prima corsa. In questo periodo lo sloveno della Honda sta sbagliando molto, per cui gli avversari diretti si sono fatti sotto. Il francese Febvre, il nostro Cairoli e lo spagnolo Jorge Prado premono alle sue spalle e non è fuori dai giochi neanche Jeffrey Herlings, l’olandese rientrato domenica a Lommel dopo tre gare saltate per infortunio.

Diretta su MXGP-TV-com, highlights su Corsedimoto

Nel mondiale under 23 anni Mattia Guadagnini si mantiene saldamente nei quartieri alti, pur avendo appena 19 anni ed essendo al debutto a livello iridato. In testa c’è Maxime Renaux. Come al solito per non perdere neanche un istante di emozioni bisogna collegarsi con la piattaforma ufficiale MXGP-TV.com: su abbonamento (per il singolo GP o l’intera stagione) si possono gustare tutte lw sessioni e gare MXGP e MX2 di domenica 8 agosto. RaiSport trasmette in diretta solo le due gare MXGP. Highlights (gratis) di entrambe le categorie su Corsedimoto.

Gli orari TV e streaming

Domenica 8 agosto

8:15 MX2 – Free/Time Practice (diretta MXGP-TV.com)

9:15 MXGP – Free/Time Practice (diretta MXGP-TV.com)

11:15 MX2 Gara 1 (diretta MXGP-TV.com)

12:15 MXGP Gara 1 diretta TV Raisport, streaming MXGP-TV.com

14:10 MX2 Gara 2 diretta MXGP-TV.com

15:10 MXGP Gara 2 diretta TV Raisport, streaming MXGP-TV.com)

Foto: Instagram