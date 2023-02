MotoGP, Dani Pedrosa fa sul serio: “Devo rimettermi in forma”

Dani Pedrosa ha attirato i riflettori nella preseason MotoGP, prima annunciando la sua presenza come wild card a Jerez, poi in pista per collaudare la nuova KTM RC16. Il pilota spagnolo è stato riconfermato anche nello staff di Dazn come commentatore TV per la stagione 2023, unendosi a Jorge Lorenzo e Alex Crivillè. Infine ha partecipato alla serata di Gala RFME al rientro dal test in Malesia, dove era presente anche il suo ex compagno di box Marc Marquez.

Il ritorno in pista di Pedrosa

Dani Pedrosa correrà ancora una volta un Gran Premio di MotoGP, dopo l’ultimo disputato in Austria nel 2021 e concluso al decimo posto. “Sono passati alcuni anni e, che tu lo voglia o no, devi tornare alla mentalità da corsa. Non vedo l’ora che arrivi il Gran Premio con tutta la sua energia e la sua gente, mi aiuterà a riconnettermi molto velocemente” , ha dichiarato il collaudatore KTM a TVE. “Devo rimettermi in forma, continuo sempre a guidare una moto, ma per gareggiare a Jerez devo rimettermi un po’ in forma fisicamente“.

L’obiettivo principale è contribuire allo sviluppo della RC16 e aiutare i piloti ufficiali Jack Miller e Brad Binder. Durante la tre giorni di test non ha mai abbandonato il box austriaco, l’abbiamo visto dialogare a lungo con il neo arrivato australiano. Manca ancora qualcosa al prototipo di Mattighofen per ambire al trono della classe MotoGP, ma i nuovi innesti (ultimo in ordine di arrivo Alberto Giribuola) porteranno i loro frutti. “Non posso dire se siano migliori o meno, ma le Ducati sono superiori, almeno dopo il primo test. Dopo quei giorni in cui ero in pista, sembravano molto solidi“.

La prossima stagione MotoGP

La Desmosedici GP resta la moto da battere, ma il campionato più lungo della storia potrebbe riservare molte sorprese. A Sepang, inoltre, le differenze sono state minime: “Dal primo al ventesimo c’erano solo otto decimi. Se hai una brutta giornata sei molto giù. E siccome ci sono così tante gare… possono succedere molte cose. Se perdi una gara per infortunio, come prevede il programma, puoi perdere tanti punti“, ha ricordato Dani Pedrosa. La gara ‘sprint’ sarà la vera novità della stagione MotoGP 2023, sarà fondamentale migliorare sul giro secco. “Il sorpasso è diventato molto difficile, partire avanti è vitale. Uno dei punti su cui abbiamo lavorato è avere un miglior feeling con le gomme nuove per fare un buon tempo“.

I favoriti per il titolo mondiale

Da buon commentatore televisivo, Dani Pedrosa azzarda qualche pronostico per il prossimo campionato. Ovviamente i suoi favoriti sono della Ducati. “Uno di quelli che ho visto meglio nei test di Sepang è stato Jorge Martin. Poi il campione in carica Pecco Bagnaia, se non commette errori farà meglio della scorsa stagione. Ed Enea Basianini, che vorrà dimostrare il suo valore e non si tirerà indietro da compagno di squadra di Bagnaia“. Sulla sua wild card a Jerez l’alfiere di Sabadell annuncia settimane di intenso lavoro fisico e in pista, l’intenzione non è solo di apparire e testare. “Devo allenarmi per tenere il passo e recuperare in fretta“.

Foto: MotoGP.com