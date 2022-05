MotoGP, Dall’Igna pregusta Bagnaia-Bastianini: “Un po’ di ruggine…”

Enea Bastianini è pronto per il salto nel team Ducati factory, ma c’è ancora qualcosa che frena sulle scelte dei vertici di Borgo Panigale. Nella prossima stagione MotoGP gli italiani sognano il tandem formato dal ‘Bestia’ e da Pecco Bagnaia, soprattutto alla luce della prima vera sfida ravvicinata che abbiamo visto nel GP di Le Mans. Ma la coppia “made in Italy” fa gola anche a Ducati e a nuovi sponsor che potrebbero investire sul team emiliano. Ma due galli nello stesso pollaio rischiano di fare scintille?

Bastianini e Bagnaia nel progetto Ducati MotoGP

Un rischio che i big team della MotoGP si sono sempre presi, come avvenuto di recente in Honda con Marc Marquez e Jorge Lorenzo. In una categoria sempre più al limite, dove un solo decimo fa la differenza, avere due frecce a disposizione sarebbe sicuramente un vantaggio ulteriore. “Sono ragazzi intelligenti, non credo che arriverebbero a uno scontro“, ha anticipato Gigi Dall’Igna al ‘Corriere della Sera’. “Ma un po’ di ruggine è inevitabile“. A fare il resto ci penseranno gli ingegneri Ducati che, nonostante qualche problema invernale, hanno allestito ancora una volta una Desmosedici GP potenzialmente vincente. Nelle prime sette gare quattro vittorie sono andate al marchio emiliano: tre portano la firma di Bastianini e una di Bagnaia.

Massimo supporto al ‘Bestia’

Dopo la gara francese il direttore generale di origine veneta aveva emozioni contrastanti. Poteva essere un week-end perfetto senza la caduta di Pecco, con un podio tutto Ducati insieme a Jack Miller. Un po’ come successo a Valencia lo scorso novembre, ma al posto del ‘Bestia’ c’era Jorge Martin. Il madrileno ha deluso un po’ le aspettative in questo primo terzo di Mondiale MotoGP, di contro Enea ha falciato il campo senza lasciare ombre di dubbi. Anche se resta da migliorare la prestazione durante i Gran Premi che iniziano in salita. Il sogno iridato di Dall’Igna quest’anno passa anche per le mani di Bastianini a cui garantisce massimo supporto tecnico. Per lui è arrivata già da tempo la nuova carena aerodinamica, ma c’è un certo timore a omologarla e serviranno ulteriori valutazioni nel test di Jerez. “Ha una moto di prim’ordine, anche se non ufficiale, e tutto quello che potevamo fornirgli in tema di sviluppi è stato fatto“.

Foto di Reinhold Trescher