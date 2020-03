Clamoroso, cancellato il GP del Qatar per la MotoGP!

Gran Premio del Qatar, tappa inaugurale del Mondiale MotoGP, verso la cancellazione. L'informazione già inoltrata a tutte le squadre.

Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma manca davvero poco per dichiarare il GP del Qatar annullato. Sembra infatti che IRTA stia parlando con le squadre MotoGP per comunicare questa notizia. La causa sarebbe la nota emergenza dovuta al coronavirus, ormai diffuso in tutto il mondo. La cancellazione però riguarderà solo la categoria MotoGP, visto che tutti sono rientrati nei rispettivi paesi dopo i test. Moto2 e Moto3, presenti sul posto per gli ultimi test ufficiali, correranno regolarmente. In seguito verrà comunicato il programma rivisto.

In questi giorni sono stati registrati i primi casi di coronavirus anche in Qatar. I contagiati sono già stati posti in isolamento, così come altri possibili infettati. Il problema principale però è un altro: il paese infatti ha posto delle restrizioni riguardanti gli italiani in arrivo. Questo riguarderebbe non solo alcuni piloti, ma anche buona parte del personale delle varie squadre. Le autorità hanno deciso di prendere questa via, ma non sono le uniche: in dubbio ora anche la tappa MotoGP in Thailandia.