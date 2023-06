Marc Marquez era andato al Sachsenring con la speranza di poter conquistare dei buoni risultati, invece ha rimediato cinque cadute e ha deciso di non correre la gara. Già la sprint race, conclusa all’undicesimo posto, era stata un calvario.

Per sua stessa ammissione, aveva dovuto rallentare perché la Honda RC213V gli dava pessime sensazioni. Tra prove libere e qualifiche quattro cadute, poi la quinta è arrivata nel warm up e l’ha spinto a non disputare la corsa. Nell’occasione ha anche rimediato una frattura al pollice della mano sinistra e aveva la caviglia destra molto gonfia. Non ne valeva la pena di rischiare ancora. Per cosa poi? Per arrivare 10°?

MotoGP, Checa dalla parte di Marquez: Honda ha sbagliato

Carlos Checa vede in maniera decisamente negativa la situazione di Marquez in Honda, è inevitabile: “Non c’è soluzione – ha detto a DAZN – è un tunnel senza uscita, non vedo alcuna luce. Stiamo parlando di quest’anno e anche del prossimo, non so che soluzione possa esserci. Marc può solo farsi male in questa situazione. Hanno cercato di migliorare la moto, ma non hanno migliorato nulla ed è peggiorata“.

L’ex pilota MotoGP e Superbike ritiene che in HRC abbiano sbagliato approccio in questi ultimi anni: “Honda è sempre stata consapevole che Marc fosse in grado di vincere con qualsiasi moto. Beh, è finita. Adesso sono in una situazione complicata e non riescono a dargli una moto per vincere“.

L’imprevedibilità della RC213V

Checa ha detto la sua anche sulle caratteristiche della RC213V, una moto che si è rivelata imprevedibile nel comportamento e che non consente ai piloti di capire il limite: “Il margine che aveva il pilota per fare la differenza si è ridotto e Marc cerca di fare del suo meglio. La sua voglia di vincere è ammirevole, ma questa moto può arrivare decima facendo bene. Ha reazioni secche, brusche e imprevedibili. Tutto questo toglie fiducia“

Il campione del mondo Superbike 2011 non è sorpreso del fatto che Marquez abbia scelto di non gareggiare domenica scorsa al Sachsenring: “Pensava di avere la sua occasione per tornare a vincere e riprendere fiducia. Invece, nonostante fosse una delle sue piste preferite, c’è stata una delle peggiori prestazioni. Hanno toccato il fondo. Non è normale che Marc arrivi in un circuito in cui ha vinto tanto e cada cinque volte. Ovviamente, chi fa cinque cadute prima della gara non deve correre“.

Foto: Honda Racing