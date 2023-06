Three Wheeler Experience: quando la libertà ha un motore e tre ruote

Far vivere la passione per i motori anche a coloro che non possono farlo. Questo è Three Wheeler Experience, un gruppo di appassionati di motori che ha fatto vivere un’esperienza unica a circa una ventina di ragazzi e ragazze con varie tipologie di disabilità. Domenica 18 giugno è stata un’intera giornata adrenalinica, vissuta in sidecar attraverso un percorso ad anello di circa 8 km, partendo dall’Agriosteria del Frantoio a Cerbaia, passando per le colline di Scandicci e per la Roveta. Il tour dei cinque sidecar ed è stato seguito da una staffetta di moto con un capo gruppo che faceva da apripista per mantenere il gruppo compatto.

Three Wheeler Experience, i mezzi

Splendidi i mezzi messi a disposizione da alcuni dei componenti di un gruppo motociclistico amatoriale, la Banda Bassotti Riders. Un gruppo unito da tanti anni di amicizia, ma soprattutto già attivo da tempo sul territorio toscano in varie iniziative di volontariato. Tre sono modelli storici ristrutturati, a partire da un BSA M20 del 1938 impiegato all’epoca anche nella II guerra mondiale e come veicolo bellico. C’è poi un Guzzi Astore del 1940, infine un Dnepr K750 degli anni ’50 re-immatricolato nel 1961, oltre a 2 sidecar di nuova generazione della Ural.

Three Wheeler Experience, l’inizio

L’idea di organizzare un evento per disabili con sidecar è nata dalla volontà e l’entusiasmo di un componente del gruppo motociclistico, Valentino Vaccari. Un terribile incidente motociclistico gli ha procurato una lesione spinale che lo ha costretto a riorganizzarsi una vita nuova in sedia a rotelle, ma tenacemente deciso a non tralasciare la passione per i motori. Insieme al gruppo di amici che gli è rimasto sempre vicino, Valentino ha fatto di tutto per risalire in moto, ripartendo proprio da un giro a bordo di un sidecar.

Questo lo ha poi spinto a farsi realizzare una moto a tre ruote che gli ha permesso di vivere autonomamente. Un Can-am Ryker 900 con motore Rotax da 85cv con trazione posteriore. La ditta Handytech ha riadattato l’impianto frenante con utilizzo con la mano anziché con il piede. Da lì il desiderio di condividere questa esperienza con altri disabili, sicuro che avrebbero apprezzato entusiasticamente l’idea di poter godere per la prima volta, quali passeggeri, di un giro in moto!

Una prima di successo

Questa prima manifestazione di Three Wheeler Experience è stata di gran successo, pur avendo cautelativamente limitato le iscrizioni e le presenze. Previste prossime tappe del tour con la possibilità di una maggiore partecipazione grazie alla disponibilità dei sidecar dai vari collezionisti.

Un grazie ai numerosi volontari, alla Croce Rossa del Valdarno, con l’assistenza di personale di Soccorso qualificato, ed agli sponsor che hanno sostenuto il progetto.