C’è un grande frastuono intorno a Marc Marquez, per quanto accaduto al Sachsenring e circa il suo futuro in MotoGP. Alcuni fan hanno criticato la sua scelta di non prendere rischi in Sassonia, magari per non rovinare le sue statistiche. Secondo altri il campione sarebbe al tramonto di una leggendaria carriera. Secondo un pilota esperto come Loris Capirossi, l’otto volte iridato avrebbe fatto bene a non correre dopo la quinta caduta nel warm-up.

Capirossi difende la scelta di Marquez

Evidente che Marc Marquez e Honda stiano attraversando un momento di crisi e che la corda si stia spezzando. “Sono molto turbato da Marquez per la situazione che sta attraversando. Ora non ha una moto competitiva – ha dichiarato Capirex ad ‘AS’ -. È facile da vedere, perché non c’è un solo pilota Honda veloce. Non è un semplice campione, vuole sempre essere davanti e non può essere dietro. Ecco perché va sempre al 150 percento ed è facile commettere errori quando spingi la moto oltre ciò che può fare… Per me ha avuto ragione a non partire dopo tante cadute. Era più un problema mentale che fisico… Se Marc non si è sentito pronto, ha fatto bene a non uscire“.

Il summit al Mugello

Honda vive un momento di autentico imbarazzo nel campionato MotoGP, lunga la lista dei piloti “bruciati” in sella alla RC213V. Da Dani Pedrosa a Jorge Lorenzo, da Alex Marquez a Pol Espargaro, da Joan Mir a Marc Marquez in ultimo. Ovvio che il problema sia ai vertici del reparto racing e il ‘Cabroncito’ sarebbe ormai stufo di attendere. Allungare l’agonia fino al termine del 2024 potrebbe essere fatale, per la sua carriera e la reputazione. Al Mugello si è tenuto un incontro tra il fuoriclasse Shiniji Aoyama, vicepresidente esecutivo di Honda Motor, Koji Watanabe, presidente di Honda Racing Corporation, e ha partecipato anche il manager di Marc, Jaime Martinez. Un summit che ha alimentato le voci di un possibile addio anticipato di Marquez alla Honda

Marc e KTM prove d’intesa

Il weekend del Sachsenring rappresenta un po’ la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Rinunciare a una gara sul suo circuito amuleto, con l’ok medico in tasca, sembra un’altra dichiarazione d’intenti così come quel clamoroso dito medio davanti alla telecamera di bordo. Anche se si presenta con convinzione ad Assen, i suoi progetti vanno in direzione KTM. Dorna deve intervenire per sbrogliare una situazione molto delicata, come accaduto in passato. La MotoGP è in un momento in cui deve recuperare pubblico, non può permettersi di perdere la sua punta di diamante. Il feroce attacco di Jack Miller a Marc Marquez dopo la gara del Sachsenring potrebbe essere profetica circa quanto sta accadendo dietro le quinte.

