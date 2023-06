Kevin Calia babbo 4 giorni dopo Spa “La gioia più grande”

Kevin Calia sale sul podio nella 24 Ore di Spa, seconda tappa del Mondiale Endurance, ma non è raggiante. E’ felice ma sa che quella emozione è un nulla rispetto a quelle che proverà poi a casa. Ogni successo sportivo o professionale non è neppure paragonabile a quello della paternità. Kevin Calia domenica scorsa si è classificato al secondo posto tra le Stock alla 24 Ore di Spa con Christian Gamarino e Gabriel Pons con la Kawasaki del Team 33 Louit April Moto. Oggi, 22 giugno, è nato suo figlio Achille. Ha trascorso tutta la notte sveglio come a Spa ma il successo è stato più grande.

“Alle 5.30 sono diventato papà – racconta Kevin Calia a Corsedimoto – la mia compagna era seguita da un’ostetrica bravissima e ci aveva detto che avrei fatto in tempo a tornare per la nascita di mio figlio però non si sa mai in questi casi. Io sul podio ero felice ma non riuscivo a sorridere del tutto. Non vedevo l’ora di partire ed andare a casa, sapevo che la gioia più grande l’avrei vissuta al mio ritorno. Ora sto impazzendo di felicità. E’ difficile descrivere cosa si prova quando si diventa papà, è un’emozione talmente forte che non trovo le parole”.

Come sei riuscito a concentrarti sulla gara sapendo che la tua compagna doveva partire a breve?

“Quando ho messo il casco sono riuscito a staccare completamente e pensare solo alla gara. Mentre ero in pista ho pensato solo alla corsa, a dare il massimo e cercare di fare risultato. Avremmo potuto anche vincere ma siamo stato un po’ sfortunati. Abbiamo perso un po’ tempo quando è uscita la safety-car poi ci siamo dovuti fermare due volte hai box per sistemare alcune cose. In ogni caso siamo riusciti a conquistare un bellissimo risultato”.

Cosa hai provato?

“Un senso di liberazione. Avevamo fatto tante buone gare ma c’era sempre qualche intoppo ed avevamo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Sono contento per me, per tutto il team che lavora sodo e ci teneva tanto, per il mio compagno di squadra Christian Gamarino che ha dato veramente tutto e meritava questa soddisfazione. Mi dispiace solo un po’ per Simone Saltarelli che non era con noi ma è stata comunque una grandissima soddisfazione”.

Foto Team 33 Louit April Moto