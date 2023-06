MotoGP, Quartararo: infortunio prima di Assen, le condizioni del pilota

Periodo veramente negativo per Fabio Quartararo. I risultati in MotoGP non arrivano a causa di una Yamaha poco competitiva e adesso arriva anche uno sfortunato infortunio. Infatti, quando si trovava ad Amsterdam è caduto mentre stava correndo. Si è fatto male alla caviglia sinistra e all’alluce del piede sinistro. Non sembra qualcosa di grave, però verranno effettuati controlli approfonditi in queste ore.

MotoGP Assen, Quartararo commenta l’infortunio

Quartararo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su quanto accaduto: “Sono caduto correndo. Mi sono storto la caviglia e mi sono fatto male all’alluce. Farò una radiografia e spero che non sia niente di veramente grosso“.

Il pilota del team Monster Energy Yamaha non crede che avrà particolari fastidi nell’affrontare questo weekend di gara ad Assen: “Direi di no, però prenderò degli antidolorifici perché si tratta di una parte che carico per i cambi di direzione e che uso per cambiare. Quindi, sarò più stanco, ma fa parte del lavoro“.

Come andrà la Yamaha ad Assen?

Quartararo non sa cosa aspettarsi al TT Circuit, in teoria favorevole alla M1: “Se non siamo veloci su questa pista – ha ammesso – non lo saremo da nessuna parte. Sono sempre stato veloce qui, il circuito mi piace. Nonostante i problemi con la moto, spero di conquistare dei buoni risultati“.

Il tracciato di Assen ha caratteristiche che dovrebbero sposarsi bene con quelle della Yamaha, però il 2023 insegna che fare previsioni positive difficile. Il prototipo di Iwata sta faticando praticamente su ogni pista. Lo scorso anno Fabio aveva vinto al Sachsenring e domenica scorsa è arrivato lontanissimo dal podio. Anche al Mugello era stato veloce nel 2022, arrivando secondo dopo il successo del 2021, e quest’anno è giunto undicesimo. Crisi nera in Yamaha.

Foto: Yamaha Racing