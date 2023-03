MotoGP, Casey Stoner critico su Ducati: “Non gestiscono sempre al meglio”

Casey Stoner ha fatto visita ai box Ducati nella stagione MotoGP 2021 nel weekend di Portimao, nel 2022 ha atteso Pecco Bagnaia a Phillip Island. L’ex pilota australiano ha avuto un occhio di riguardo per il campione in carica, dispensato suggerimenti, raccolto informazioni a bordo pista per aiutarlo nelle traiettorie. Anche se la Casa di Borgo Panigale riparte da grande favorita, non risparmia qualche frecciata al suo ex team, soprattutto in merito agli ordini di scuderia.

Stoner e i consigli a Bagnaia

Bagnaia in diverse occasioni ha riconosciuto quanto siano stati preziosi i suggerimenti di Casey Stoner. Tanto da esprimere il desiderio di poterlo avere come coach all’interno del box, richiesta rimasta inesaudita per via dei noti problemi di salute del due volte iridato. In un intervento all’emittente televisiva BT Sport, Stoner ha ricordato l’ultimo incontro personale con Pecco. “Abbiamo parlato un po’ a Philip Island. Per me, e gliel’ho detto, la cosa più importante è concentrarsi su se stesso. Se guardi troppo lontano e pensi sempre al campionato, non va molto bene. Penso che sia molto meglio concentrarsi solo sul presente“.

Frecciate a Ducati

Le parole di Casey Stoner sono bastate a infondere fiducia e coraggio, dopo la tappa di Phillip Island c’è stato il sorpasso in classifica su Fabio Quartararo. Pecco Bagnaia ha vinto il titolo MotoGP in volata, al termine di una rimonta storica senza precedenti, a distanza di 15 anni dal trionfo dell’australiano con la Rossa. “In Ducati hanno avuto la migliore moto in griglia e ce l’hanno ancora“, ha proseguito Stoner, che però non risparmia qualche critica al marchio emiliano. “Penso che il modo in cui gestiscano le cose in Ducati non sia sempre dei migliori“.

Il titolo mondiale è, a suo dire, più merito del pilota che della moto stessa. “Pecco ha mantenuto la calma e probabilmente è arrivato a un punto in cui non pensava nemmeno al Mondiale. Ha iniziato a vincere le gare e a concentrarsi su quello“, ha proseguito Casey Stoner. “Vedremo come lo difende, adesso sa come si fa“. Infine un altro consiglio per il giovane campione del mondo: “Le stagioni iniziano con una tabula rasa. Le cose si lasciano indietro e si impara da tutto“.

Foto: Instagram @official_cs27