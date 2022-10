MotoGP, Stoner alleato di Bagnaia in Australia: “Sa cosa fare qui”

Francesco Bagnaia ha la grande occasione di riportare il titolo MotoGP in Ducati e sa di non poter sbagliare in questo finale di campionato. Adesso c’è la doppietta Australia-Malesia, prima della gara conclusiva a Valencia, ci si gioca molto.

I pronostici sono sicuramente a favore del pilota piemontese, che ha ridotto a soli 2 punti la distanza in classifica dal leader Fabio Quartararo e che sta vivendo un periodo decisamente migliore del rivale. Con la Ducati sta facendo la differenza e potrebbe contare anche su altri colleghi ducatisti come “alleati” nella corsa al mondiale.

MotoGP Australia, Bagnaia fiducioso a Phillip Island

Bagnaia ha corso a Phillip Island con la MotoGP solo nel 2019, così come Quartararo, e da allora un po’ di cose sono cambiate: “Più che la moto, sono migliorato tanto soprattutto io rispetto a tre anni fa. La Ducati è diventata più maneggevole. Il telaio è simile, mentre la carena è cambiata molto e ci dovrebbe aiutare nei curvoni veloci“.

Per quanto riguarda la battaglia per il titolo, Pecco non sottovaluta gli avversari che sono alle spalle sue e di Quartararo: “È come se ripartissimo da capo. Anche se io e Fabio siamo davanti, Aleix non è lontano. Anche Enea e Jack sono in corsa. Siamo in cinque a giocarcela“.

C’è fiducia comunque fiducia per questo appuntamento in Oceania: “Su questa pista Yamaha e Honda sono sempre state avvantaggiate, noi possiamo fare bene. La nostra moto si sta adattando a tutti i circuiti. Questa gara può essere importante per il campionato. Importante portare a casa il migliore risultato possibile, sfruttando il nostro pacchetto“.

Bagnaia punta su Stoner come “consigliere”

Il pilota Ducati crede nel suo potenziale, in quello della moto e del team. Pensa di avere un pacchetto adatto per raggiungere l’obiettivo finale di laurearsi campione del mondo MotoGP. Nel box in Australia può contare pure su un aiuto speciale, quello di Casey Stoner: “Ho parlato con lui e spero di imparare anche grazie ai suoi consigli. Sicuramente qui sa cosa fare, vedremo“.

Stoner ha vinto per sei anni consecutivi a Phillip Island, dunque può fornirgli dei consigli preziosi. Ogni aiuto può essere importante in questa fase decisiva della stagione. Bagnaia vuole sfruttare anche Casey, risorsa che può rivelarsi molto utile.

