MotoGP, Casey Stoner a difesa di Pecco Bagnaia: “Non era pericoloso”

Il comportamento di Pecco Bagnaia nelle FP2 del GP di Argentina ha fatto discutere e scatenato i commenti degli appassionati della MotoGP. Non sta attraversando un buon momento il pilota piemontese della Ducati, ma al suo fianco si schiera Casey Stoner. L’asso australiano e due volte campione del mondo ha seguito da vicino le vicende del box emiliano nei GP di Portimao e Valencia del 2021. Ha collaborato al fianco di Bagnaia e Miller, dispensato consigli, tanto da far sognare i tifosi di Borgo Panigale e gli stessi piloti.

Il tweet di Casey Stoner

Sono in tanti a desiderare Casey Stoner come coach, ma le sue condizioni di salute non consentono un impegno full time per l’intera stagione MotoGP. Dalla sua Australia segue attentamente le vicende del Mondiale e in particolare i due colleghi della Ducati, Pecco Bagnaia e il connazionale Jack Miller. Per entrambi non è stato un buon sabato di qualifiche. Al centro dell’attenzione è balzato il nervosismo di Pecco al termine della seconda e ultima sessione di prove, infastidito dal comportamento di alcuni piloti (in particolare Pol Espargarò) che continuavano a cercare la sua scia. Ha poi frenato sul rettilineo e qualcuno si aspettava una penalità nei suoi confronti, come è successo a Miller in altre circostanze.

Il due volte iridato MotoGP Casey Stoner ha difeso il pilota ufficiale Ducati in un tweet: “I commentatori della MotoGP devono calmarsi per la decelerazione di Pecco Bagnaia fuori linea. Non c’era niente di sbagliato in questo e non era pericoloso. Spesso frenavo forte quando non ero in linea per evitare di intralciare un altro pilota“. Il vicecampione piemontese è stato convocato dagli steward sabato sera e si è scusato: “Quando sei nervoso commetti degli errori, mi dispiace. Hanno mostrato comprensione e mi hanno solo detto di essere più cauto e intelligente. Ce l’avevo con alcuni colleghi che erano in attesa e poi criticano la scia… Ma è stata solo colpa mia“.

Un setting diverso per la Ducati di Pecco

Grazie alla sanzione inflitta al compagno di squadra Pecco Bagnaia guadagna una posizione in griglia di partenza e scatterà dalla 13esima posizione. Nel warm-up proverà un diverso setting per la sua Desmosedici GP22, simile a quello di Austin dello scorso anno, per provare a mettersi più a suo agio con alcuni dossi presenti sulla pista. “Guardando le altre moto e il setting delle altre Ducati, hanno adottato un ‘setting di sicurezza’. Andremo più in questa direzione per avere una reazione meno aggressiva dalla mia moto“.