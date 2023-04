MotoGP, Bastianini pensa a Jerez: “Non aveva senso rischiare”

Purtroppo Enea Bastianini non ha completamente recuperato dall’infortunio accusato a Portimao e non può correre ad Austin. Ducati ha dovuto ufficializzare il suo forfait e anche la presenza del collaudatore Michele Pirro come sostituto.

Ieri il pilota romagnolo aveva provato a guidare la Panigale V4S a Misano Adriatico per testare le sue condizioni fisiche. Dopo aver fatto alcuni giri, si è nuovamente sottoposto a un controllo a Forlì presso la clinica del dottor Porcellini, il quale ha constatato che servono ancora alcune settimane affinché la spalla destra si riprenda completamente. La presenza nel GP di Jerez (28-30 aprile) non dovrebbe essere a rischio.

MotoGP, Bastianini dispiaciuto di non essere in Texas

Bastianini si è approcciato al 2023 con il desiderio di lottare per il titolo MotoGP e purtroppo è andato incontro a un infortunio impronosticabile. Ritrovarsi con 0 punti dopo tre gran premi rende molto complicato sognare di laurearsi campione.

Il riminese sperava di rientrare ad Austin, dove ha vinto nel 2022, però non è stato possibile ed è rammaricato per questo: “Mi dispiace non correre ad Austin – ha ammesso – perché ci tenevo molto. È una pista che mi piace e dove ho dei bei ricordi. In queste settimane ho fatto tutto ciò che potevo, ma serve ancora tempo e non ha senso rischiare. Ora lavorerò per recuperare le forze in vista del GP di Spagna“.

Pecco Bagnaia cerca riscatto ad Austin

Se Bastianini sarà costretto a guardare il Gran Premio delle Americhe da casa, invece Francesco Bagnaia sarà in azione in Texas e proverà riscattare il sorprendente ritiro in Argentina: “Questo è uno dei miei eventi preferiti e il circuito è eccezionale. Siamo sempre stati veloci in passato e possiamo fare bene anche quest’anno. Sono ancora deluso per la caduta in Argentina, ma voglio lasciarmi tutto alle spalle e tornare a lottare per vincere“.

Pecco occupava la seconda posizione quando è incappato in un’inaspettata caduta a Termas de Rio Hondo. Tanti punti buttati e leadership della classifica generale persa, a favore dell’amico Marco Bezzecchi. Il pilota ufficiale Ducati vuole prendersi la rivincita.

Foto: Ducati