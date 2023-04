Grossa delusione per Francesco Bagnaia lo zero rimediato oggi nella gara MotoGP in Argentina. Si trovava in seconda posizione quando è caduto e poi è finito in sedicesima, quindi fuori dalla zona punti. Nel finale ha avuto la meglio su Brad Binder, ma è una cosa di nessuna importanza.

La sua scivolata è stata molto sorprendente, perché dopo le troppe della scorsa stagione ci si aspettava una gestione migliore da parte sua. Invece, Pecco ha sbagliato e ha buttato via la possibilità di conquistare almeno il podio, dato che Marco Bezzecchi era ormai imprendibile. Proprio il suo amico Bez gli ha anche soffiato la leadership nella classifica generale, dove sono separati da 9 punti.

MotoGP Argentina, Bagnaia deluso da sé stesso

Bagnaia nel post gara di Termas de Rio Hondo non può che essere amareggiato e arrabbiato per lo sbaglio commesso: “Stavo spingendo – ha spiegato a Sky Sport MotoGP – e sembrava tutto sotto controllo, ma evidentemente ero al limite. Se mi sono steso così… Mi dispiace, sono particolarmente arrabbiato con me stesso. Pensavo di aver capito cosa poter fare per non cadere più e stare tranquillo. In generale non è stato un weekend perfetto, però ero lì ed ero veloce. È una caduta di quelle che non ti spieghi e che mi fa incazzare“.

Il pilota Ducati ce l’ha con sé stesso e non lo nasconde. Non si aspettava assolutamente questo passo falso, proprio in virtù di quanto vissuto nel 2022 e anche dell’approccio molto maturo che sembrava avere in questo inizio di campionato: “Iniziare a fare errori alla seconda gara è un po’ presto… Il bagnato è una condizione sulla quale non abbiamo fatto tante gare. Ero secondo ed ero veloce, avevo ancora i freni in mano e quindi non ero al limite. È successo appena ho toccato il gas, è qualcosa che può capitare. Probabilmente devo stare più attento. A Bez è successo lo stesso, però è riuscito a tenere la moto su. A me ha dato una gran chiusa e l’ho persa. Non deve capitare e non voglio che capiti. Testa bassa e lavorare per Austin“.

Pecco vuole riscattarsi ad Austin

Pecco ora si lecca le ferite, ma sa che la stagione è lunga e che ha tempo per rifarsi: “Non vogliamo entrare in un mood negativo – aggiunge – e dobbiamo sempre restare positivi. In questo momento mi girano le scatole e non sono contento di me stesso, giustamente. Bisogna migliorare“.

Il prossimo gran premio si disputerà ad Austin (14-16 aprile), dove nel box dovrebbe ritrovare anche Enea Bastianini. Il pilota riminese era assente a Termas de Rio Hondo a causa dell’infortunio rimediato nella Sprint a Portimao, ma la sua presenza in Texas appare certa.

Foto: MotoGP