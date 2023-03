MotoGP, Enea Bastianini: non serve un’operazione, ritorno ad Austin?

Quando tornerà Enea Bastianini? L’obiettivo di Ducati è riavere il suo secondo pilota factory per il Gran Premio delle Americhe. Almeno questa è l’ipotesi, chiaramente bisognerà giudicare in base ai progressi nel processo di recupero. Arrivano per aggiornamento sulla situazione di Bastianini, che è stato visitato a Forlì e non dovrà operarsi alla spalla. Dovrà solo tenerla ferma per qualche giorno, per poi iniziare la riabilitazione.

La nota Ducati

“Enea Bastianini si è sottoposto ad un controllo medico a Forlì” si legge nella nota pubblicata dal Ducati Team. “Il dottor Porcellini ha confermato che non è necessario un intervento alla spalla destra. Enea dovrà tenerla immobilizzata, per poi iniziare la riabilitazione lunedì. L’obiettivo è riuscire a tornare nel Gran Premio delle Americhe.” Una notizia in parte positiva, anche se certo non è l’inizio sperato. Due zeri in tasca dal GP Portimao ed altri due che arriveranno per la forzata assenza in Argentina, anche se non va dimenticato che la stagione 2023 è lunghissima. Enea Bastianini ed il suo bolide rosso hanno quindi tutto il tempo per recuperare il terreno perduto. Una dimostrazione è data dai 90 punti di distacco annullati nel 2022 dal compagno di box Pecco Bagnaia!

Inizio difficile

In generale non è stato l’esordio stagionale sperato per nessuno, e certamente non per la novità chiamata MotoGP Sprint o per il nuovo format in generale. In quella gara certo troviamo l’incidente tra Bastianini e Marini, ma non è l’unico episodio. Pol Espargaro s’è lesionato nelle Prove 3, il botto tra Marc Marquez e Miguel Oliveira (con conseguenze anche per Jorge Martin) c’è stato all’inizio della gara lunga di domenica. Aggiungiamo i problemi anche delle classi minori, non immuni da guai fisici per alcuni dei suoi piloti. Quel che è certo è che quel primo round ha già portato con sé una scia di tante (troppe?) polemiche.

Foto: motogp.com