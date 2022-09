MotoGP, Bastianini-Ducati faccia a faccia: “Mi hanno chiesto scusa”

I piloti Ducati non avevano molte novità da provare per la Ducati Desmosedici GP, del resto i risultati spingono a non stravolgere un prototipo MotoGP che sta funzionando perfettamente su ogni circuito. Nel test IRTA di Misano è Enea Bastianini il più veloce del suo marchio nel day-1 fissando il cronometro a 1’31″741, con un distacco di due decimi dal best lap di Aleix Espargarò. Poco o nulla contano i tempi in questa giornata, al vaglio dei piloti ufficiali solo alcuni accorgimenti di ciclistica e aerodinamica.

Bastianini-Ducati situazione chiarita

Il pilota del team Gresini Racing vestirà i colori del team Ducati factory dalla prossima stagione MotoGP e ha cominciato ad immergersi nella modalità test provando un telaio ridisegnato dai tecnici di Borgo Panigale. “Ho fatto un bel test, domani faremo un’altra mattinata, abbiamo avuto delle belle informazioni, un nuovo telaio ed è andata piuttosto bene. Il telaio che useremo sicuramente nel 2023 nuovo ha dei punti forti, credo che abbiamo fatto un altro step. Anche Pecco ci sta lavorando, siamo contenti – ha commentato Enea Bastianini -. Ho girato sull’1’31” con gomme usate. Qui a Misano siamo stati sempre competitivi, vedremo nelle prossime gare“.

A due giorni dalla gara di Misano tiene ancora banco il tentativo di sorpasso del ‘Bestia’ su Pecco Bagnaia. Dalle immagini TV la distanza tra i due piloti sembrava decisamente più ravvicinata, invece i dati ai box hanno svelato che c’era un ampio margine di sicurezza tra Enea e Pecco. “Abbiamo analizzato i dati dopo la gara e nella staccata io ero più lontano da Pecco rispetto a quanto si vedesse dalla immagini televisive., Per questo la Ducati si è scusata con me dopo le dichiarazioni di domenica“.

Foto di Valter Magatti